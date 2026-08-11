Кохан виграв бронзу ЧЄ-2026 з легкої атлетики

Михайло Кохан. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Український метальник молота Михайло Кохан виграв першу медаль збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Спортсмен вдруге поспіль піднявся на п'єдестал континентальної першості, здобувши бронзову медаль.

Про успіх Кохана в Бірмінгемі (Велика Британія) повідомив портал Новини.LIVE.

Михайло Кохан з іншими призерами ЧЄ-2026. Фото: Reuters

Кохан успішно виступив на континентальній першості

До фіналу Кохан пробився з четвертим результатом кваліфікації — 77,40 метра. У фіналі за медалі боролися 12 найсильніших метальників Європи, серед яких були олімпійські та світові призери.

Українець розпочав фінал із результату 78,70 метра, а його найкращою стала п'ята спроба — 79,49 метра. Саме цей кидок дозволив йому піднятися на третє місце та здобути бронзову медаль.

Чемпіоном Європи став угорець Бенце Галаш, який показав результат 84,25 метра та встановив новий рекорд сезону. Срібну медаль виборов представник Німеччини Мерлін Гуммель із результатом 81,30 метра.

Для Кохана це вже друга поспіль бронзова нагорода чемпіонату Європи. На попередній континентальній першості у 2024 році в Римі українець також фінішував третім. Тоді його найкращий результат становив 80,18 метра.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що Неймар розглядає можливість знову грати пліч-о-пліч із Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

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