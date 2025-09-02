Екснаставник Ломаченка заявив про патріотизм Василя

Колишній тренер Ломаченка розповів правду про боксера
Колишній тренер Василя Ломаченка Рас Анбер поділився своїми спогадами про роботу з українським чемпіоном. Канадський фахівець зазначив, що для нього важливим є не тільки те, яким боксером був Ломаченко, а і якою людиною він проявляв себе поза рингом.
За словами Анбера, ексчемпіон у трьох дивізіонах завжди залишався людиною переконань, яка дорожила країною, сім'єю та традиціями, повідомляє Boxing news online.
Багато фанатів запам'ятовували унікальну техніку Василя Ломаченка, Рас Анбер насамперед звертав увагу на характер. Особливо в пам'яті тренера залишився момент, коли Ломаченко після одного з перших боїв у США зробив йому несподіваний подарунок. Цей жест засвідчив повагу до боксу і тих, хто поруч із ним, наголосив фахівець.
Що Анбер розповів про Ломаченка
Наставник запевнив у тому, що український боксер у будь-якій ситуації залишався джентльменом. Анбер вважає колишнього чемпіона справжнім патріотом та людиною віри, причому як на рингу, так і в житті.
"Його вчинок з олімпійською краваткою став символом поваги й довіри. Я зберігаю її як святиню і надягаю на всі бої Ломаченка та Усика. І буду робити так і далі", — пообіцяв Анбер.
