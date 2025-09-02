Відео
Колишній тренер Ломаченка розповів правду про боксера

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 15:31
Екснаставник Ломаченка заявив про патріотизм Василя
Василь Ломаченко підвищує витривалість. Кадр із відео

Колишній тренер Василя Ломаченка Рас Анбер поділився своїми спогадами про роботу з українським чемпіоном. Канадський фахівець зазначив, що для нього важливим є не тільки те, яким боксером був Ломаченко, а і якою людиною він проявляв себе поза рингом.

За словами Анбера, ексчемпіон у трьох дивізіонах завжди залишався людиною переконань, яка дорожила країною, сім'єю та традиціями, повідомляє Boxing news online.

Читайте також:

Багато фанатів запам'ятовували унікальну техніку Василя Ломаченка, Рас Анбер насамперед звертав увагу на характер. Особливо в пам'яті тренера залишився момент, коли Ломаченко після одного з перших боїв у США зробив йому несподіваний подарунок. Цей жест засвідчив повагу до боксу і тих, хто поруч із ним, наголосив фахівець.

Василь Ломаченко на тренуванні. Кадр із відео

Що Анбер розповів про Ломаченка

Наставник запевнив у тому, що український боксер у будь-якій ситуації залишався джентльменом. Анбер вважає колишнього чемпіона справжнім патріотом та людиною віри, причому як на рингу, так і в житті.

"Його вчинок з олімпійською краваткою став символом поваги й довіри. Я зберігаю її як святиню і надягаю на всі бої Ломаченка та Усика. І буду робити так і далі", — пообіцяв Анбер.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
