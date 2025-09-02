Анбер раскрыл, какой Ломаченко в реальной жизни

Василий Ломаченко повышает выносливость. Кадр из видео

Бывший тренер Василия Ломаченко Рас Анбер поделился своими воспоминаниями о работе с украинским чемпионом. Канадский специалист отметил, что для него важно не только то, каким боксером был Ломаченко, но и каким человеком он проявлял себя вне ринга.

По словам Анбера, экс-чемпион в трех дивизионах всегда оставался человеком убеждений, который дорожил страной, семьёй и традициями, сообщает Boxing news online.

Реклама

Читайте также:

Многие фанаты запоминали уникальную технику Василия Ломаченко, Рас Анбер прежде всего обращал внимание на характер. Особенно в памяти тренера остался момент, когда Ломаченко после одного из первых боев в США сделал ему неожиданный подарок. Этот жест показал уважение к боксу и тем, кто рядом с ним, подчеркнул специалист.

Василий Ломаченко на тренировке. Кадр из видео

Что Анбер рассказал о Ломаченко

Наставник заверил в том, что украинский боксер в любой ситуации оставался джентльменом. Анбер считает бывшего чемпиона настоящим патриотом и человеком веры, причем как на ринге, так и в жизни.

"Его поступок с олимпийским галстуком стал символом уважения и доверия. Я храню его как святыню и надеваю на все бои Ломаченко и Усика. И буду делать так и дальше", — пообещал Анбер.

Напомним, в этом время Александр Усик столкнулся с опасностью потери своих чемпионских поясов из-за ряда ультиматумов.

А молодой британский боксер Мозес Итаума уже победил украинца, хотя пока еще сделал это не на ринге.