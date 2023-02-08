Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Колишній тренер російської команди очолив збірну Бельгії: які перспективи у команди arrow

Колишній тренер російської команди очолив збірну Бельгії: які перспективи у команди

8 лютого 2023 11:11
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Доменіко Тедеско став новим головним тренером збірної Бельгії
Німецький фахівець має вивести "червоних дияволів" на континентальну першість
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер московського "Спартака" Доменіко Тедеско очолив збірну Бельгії. Його головним завданням є вихід із командою на чемпіонат Європи-2024.

У разі успішного виконання цієї мети угода з німецьким фахівцем може бути продовжена, повідомляє офіційний сайт національної команди.

Читайте також:

37-річний Доменіко Тедеско став новим головним тренером збірної Бельгії. Після відставки попереднього наставника "червоних дияволів" Роберто Мартінеса ця команда понад місяць залишалася без тренера.

Умови роботи Доменіко Тедеско

Тедеско був першим варіантом Федерації футболу Бельгії. До нього звернулися нещодавно та швидко узгодили умови контракту.

Доменіко Тедеско

Якщо Доменіко Тедеско вдасться вивести збірну Бельгії на Євро-2024 і команда добре проявить себе на турнірі, його контракт може бути продовжений. "Червоні дияволи" опинилися в одній відбірковій групі зі збірними Австрії, Азербайджану, Естонії та Швеції.

Доменіко Тедеско прославився завдяки успішній роботі з німецьким "Шальке 04". З 2019 по 2021 рік він тренував московський "Спартак", але не зумів завоювати з цією командою трофеї. Після цього Тедеско очолив "РБ Лейпциг", із яким виграв Кубок Німеччини.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:11 Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

14:06 Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:10

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

None 9 Лютий 14:06

Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB