Німецький фахівець має вивести "червоних дияволів" на континентальну першість

Колишній головний тренер московського "Спартака" Доменіко Тедеско очолив збірну Бельгії. Його головним завданням є вихід із командою на чемпіонат Європи-2024.

У разі успішного виконання цієї мети угода з німецьким фахівцем може бути продовжена, повідомляє офіційний сайт національної команди.

37-річний Доменіко Тедеско став новим головним тренером збірної Бельгії. Після відставки попереднього наставника "червоних дияволів" Роберто Мартінеса ця команда понад місяць залишалася без тренера.

Умови роботи Доменіко Тедеско

Тедеско був першим варіантом Федерації футболу Бельгії. До нього звернулися нещодавно та швидко узгодили умови контракту.

Якщо Доменіко Тедеско вдасться вивести збірну Бельгії на Євро-2024 і команда добре проявить себе на турнірі, його контракт може бути продовжений. "Червоні дияволи" опинилися в одній відбірковій групі зі збірними Австрії, Азербайджану, Естонії та Швеції.

Доменіко Тедеско прославився завдяки успішній роботі з німецьким "Шальке 04". З 2019 по 2021 рік він тренував московський "Спартак", але не зумів завоювати з цією командою трофеї. Після цього Тедеско очолив "РБ Лейпциг", із яким виграв Кубок Німеччини.

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