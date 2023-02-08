Немецкий специалист должен вывести "красных дьяволов" на континентальное первенство

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. Его главной задачей является выход с командой на чемпионат Европы-2024.

В случае успешного выполнения этой цели соглашение с немецким специалистом может быть продлено, сообщает официальный сайт национальной команды.

37-летний Доменико Тедеско стал новым главным тренером сборной Бельгии. После отставки предыдущего наставника "красных дьяволов" Роберто Мартинеса эта команда больше месяца оставалась без тренера.

Условия работы Доменико Тедеско

Тедеско был не первым вариантом Федерации футбола Бельгии. К нему обратились недавно и быстро согласовали условия контракта.

Если Доменико Тедеско удастся вывести сборную Бельгии на Евро-2024 и команда хорошо себя проявит на турнире, его контракт может быть продлен. "Красные дьяволы" оказались в одной отборочной группе со сборными Австрии, Азербайджана, Эстонии и Швеции.

Доменико Тедеско прославился благодаря удачной работе с немецким "Шальке 04". С 2019 по 2021 он тренировал московский "Спартак", но не сумел завоевать с этой командой трофеи. После этого Тедеско возглавил "РБ Лейпциг", с которым выиграл Кубок Германии.

Напомним, форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут.

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