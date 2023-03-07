Колишній гравець Зорі потрапив у скандал в Бундеслізі

Скандальний футболіст вважає, що його права порушують через підтримку росії

У німецькій Бундеслізі стався скандал, побічно пов'язаний із війною в Україні. Півзахисника збірної Камеруну Гаеля Ондуа відсторонено від виступів за "Ганновер 96".

Причиною стала підтримка колишнім гравцем луганської "Зорі" росіян, повідомляють місцеві ЗМІ у Telegram.

27-річний Гаель Ондуа має не лише камерунський, а й російський паспорт. Цей футболіст увійшов до заявки африканської команди на Кубок Світу у Катарі.

Проблеми камерунця

Він зіграв проти збірних Швейцарії та Сербії у бутсах із російським триколором. Журналісти з Норвегії навіть закликали покарати Ондуа, проте підстав для цього не було знайдено.

Нещодавно камерунець заявив, що у "Ганновері" на нього більше не розраховують "зі зрозумілих причин". Він бере участь у тренуваннях та відвідує домашні поєдинки. При цьому Гаеля хочуть перевести у другу команду та звільняють від деяких занять. "Ганновер" не має на це підстав через контракт, який пов'язує футболіста з клубом.

Гаель Ондуа у минулому виступав за український та російський клуби. Він є вихованцем московського "Локомотива", який також вважався в ЦСКА. В Україні Ондуа підписав контракт із луганською "Зорею", але не зміг пробитися до основного складу команди.

Нагадаємо, в останній рік Ярослава Магучих стала однією з найбільш прогресуючих спортсменок України. У спеціальному матеріалі ми згадали всі її головні рекорди у кар'єрі.