Колишній гравець Зорі потрапив у скандал в Бундеслізі

Колишнього гравця "Зорі" відсторонили від ігор у Німеччині через підтримку росіян
У німецькій Бундеслізі стався скандал, побічно пов'язаний із війною в Україні. Півзахисника збірної Камеруну Гаеля Ондуа відсторонено від виступів за "Ганновер 96".
Причиною стала підтримка колишнім гравцем луганської "Зорі" росіян, повідомляють місцеві ЗМІ у Telegram.
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27-річний Гаель Ондуа має не лише камерунський, а й російський паспорт. Цей футболіст увійшов до заявки африканської команди на Кубок Світу у Катарі.
Проблеми камерунця
Він зіграв проти збірних Швейцарії та Сербії у бутсах із російським триколором. Журналісти з Норвегії навіть закликали покарати Ондуа, проте підстав для цього не було знайдено.
Нещодавно камерунець заявив, що у "Ганновері" на нього більше не розраховують "зі зрозумілих причин". Він бере участь у тренуваннях та відвідує домашні поєдинки. При цьому Гаеля хочуть перевести у другу команду та звільняють від деяких занять. "Ганновер" не має на це підстав через контракт, який пов'язує футболіста з клубом.
Гаель Ондуа у минулому виступав за український та російський клуби. Він є вихованцем московського "Локомотива", який також вважався в ЦСКА. В Україні Ондуа підписав контракт із луганською "Зорею", але не зміг пробитися до основного складу команди.
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