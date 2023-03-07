Бывший футболист Зари попал в скандал в Бундеслиге

Скандальный футболист считает, что его права нарушают из-за поддержки россии

В немецкой Бундеслиге произошел скандал, косвенно связанный с войной в Украине. Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа отстранен от выступлений за "Ганновер 96".

Причиной стала поддержка бывшим игроком луганской "Зари" россиян, сообщают местные СМИ в Telegram.

У 27-летнего Гаэля Ондуа есть не только камерунский, но и российский паспорт. Этот футболист вошел в заявку африканской команды на Кубок Мира в Катаре.

Проблемы камерунца

Он сыграл против сборных Швейцарии и Сербии в бутсах с российским триколором. Журналисты из Норвегии даже призывали наказать Ондуа, однако оснований для этого не было найдено.

Недавно камерунец заявил, что в "Ганновере" на него больше не рассчитывают "по понятным причинам". Он участвует в тренировках и посещает домашние поединки. При этом Гаэля хотят перевести во вторую команду и освобождают от некоторых занятий. У "Ганновера" нет на это оснований из-за контракта, который связывает футболиста с клубом.

Гаэль Ондуа в прошлом выступал за украинский и российский клубы. Он является воспитанником московского "Локомотива", также числился в ЦСКА. В Украине Ондуа подписал контракт с луганской "Зарей", но не смог пробиться в основной состав команды.

Напомним, в последний год Ярослава Магучих стала одной из самых прогрессирующий спортсменок Украины. В специальном материале мы вспомнили все ее главные рекорды в карьере.