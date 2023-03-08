Олександра Петракова розкритикували через російських футболістів

Колишнього тренера збірної України розкритикували через російських футболістів
Колишній тренер київського "Динамо" Леонід Буряк поставив під сумнів рішення наставника збірної Вірменії Олександра Петракова викликати в національну команду футболістів, які виступають у чемпіонаті росії.
Буряк нагадав Петракову про те, що в Україні продовжується війна, повідомляє FanDay.
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Після виходу зі збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії. Нещодавно спалахнув скандал — він викликав на збір одразу чотирьох футболістів, які виступають у російському чемпіонаті.
Критика на адресу Петракова
Це Георгій Арутюнян ("Краснодар-2"), Едуард Сперцян ("Краснодар"), Хорен Байрамян ("Ростов") та Наїр Тікнізян ("Локомотив"). Тікнізян також має російський паспорт. Він виступав за молодіжну та юнацьку збірні цієї країни.
"Складно це все. Що кажуть люди й що роблять — це різні речі. Я теж цього не зрозумію. Складно сказати, чим керувався Петраков. Особливо в тій ситуації, в якій зараз наша країна.
Це все мало не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я в шоці від цього", — пояснив Леонід Буряк.
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