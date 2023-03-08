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Колишнього тренера збірної України розкритикували через російських футболістів

8 березня 2023 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олександра Петракова розкритикували через російських футболістів
Олександр Петраков ухвалив спірне рішення
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній тренер київського "Динамо" Леонід Буряк поставив під сумнів рішення наставника збірної Вірменії Олександра Петракова викликати в національну команду футболістів, які виступають у чемпіонаті росії.

Буряк нагадав Петракову про те, що в Україні продовжується війна, повідомляє FanDay.

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Після виходу зі збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії. Нещодавно спалахнув скандал — він викликав на збір одразу чотирьох футболістів, які виступають у російському чемпіонаті.

Олександр Петраков

Критика на адресу Петракова

Це Георгій Арутюнян ("Краснодар-2"), Едуард Сперцян ("Краснодар"), Хорен Байрамян ("Ростов") та Наїр Тікнізян ("Локомотив"). Тікнізян також має російський паспорт. Він виступав за молодіжну та юнацьку збірні цієї країни.

"Складно це все. Що кажуть люди й що роблять — це різні речі. Я теж цього не зрозумію. Складно сказати, чим керувався Петраков. Особливо в тій ситуації, в якій зараз наша країна.

Це все мало не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я в шоці від цього", — пояснив Леонід Буряк.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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