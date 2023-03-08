Александра Петракова раскритиковали из-за российских футболистов

Александр Петраков принял спорное решение

Бывший тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк подверг сомнению решение наставника сборной Армении Александра Петракова вызвать в национальную команду футболистов, которые выступают в чемпионате россии.

Буряк напомнил Петракову о том, что в Украине продолжается война, сообщает FanDay.

После ухода из сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении. Недавно разгорелся скандал — он вызвал на сбор сразу четырех футболистов, которые выступают в российском чемпионате.

Критика в адрес Петракова

Это Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Хорен Байрамян ("Ростов") и Наир Тикнизян ("Локомотив"). У Тикнизяна также есть российский паспорт. Он выступал за молодежную и юношескую сборные этой страны.

"Сложно это все. Что говорят люди и что делают — это разные вещи. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков. Особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна.

Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого", — объяснил Леонид Буряк.

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