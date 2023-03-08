Александра Петракова раскритиковали из-за российских футболистов

Бывшего тренера сборной Украины раскритиковали из-за российских футболистов
Бывший тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк подверг сомнению решение наставника сборной Армении Александра Петракова вызвать в национальную команду футболистов, которые выступают в чемпионате россии.
Буряк напомнил Петракову о том, что в Украине продолжается война, сообщает FanDay.
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После ухода из сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении. Недавно разгорелся скандал — он вызвал на сбор сразу четырех футболистов, которые выступают в российском чемпионате.
Критика в адрес Петракова
Это Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Хорен Байрамян ("Ростов") и Наир Тикнизян ("Локомотив"). У Тикнизяна также есть российский паспорт. Он выступал за молодежную и юношескую сборные этой страны.
"Сложно это все. Что говорят люди и что делают — это разные вещи. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков. Особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна.
Это все чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В свое время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого", — объяснил Леонид Буряк.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.