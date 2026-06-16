Комащук виграла бронзу чемпіонату Європи

Аліна Комащук. Фото: nffu.org.ua

Українська шаблістка, олімпійська призерка Аліна Комащук завершила чемпіонат Європи-2026 з бронзовою медаллю. Для спортсменки це вже друга поспіль особиста медаль континентальної першості.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Чемпіонат Європи проходив в італійській Анконі. Комащук на ньому дійшла до півфіналу індивідуального турніру серед шаблісток.

Комащук знову піднялася на п'єдестал

На шляху до фіналу Комащук перемогла суперниць із кількох країн, однак у півфіналі поступилася іспанській фехтувальниці Лусії Марії-Португес із рахунком 7:15.

За регламентом турніру обидві спортсменки, які програли в півфіналах, отримали бронзові медалі чемпіонату Європи.

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Для Комащук ця медаль стала вже шостою в кар'єрі на чемпіонатах Європи. Від 2013 року українська шаблістка зібрала колекцію з чотирьох срібних та двох бронзових медалей чемпіонатів Європи.

У 2025 році Комащук здобула срібну медаль в особистих змаганнях.

Комащук залишається другим номером збірної України після Ольги Харлан, яка знаходиться в декретній відпустці.

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