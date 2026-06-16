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Главная Спорт Комащук второй раз подряд завоевала медаль чемпионата Европы по фехтованию

Комащук второй раз подряд завоевала медаль чемпионата Европы по фехтованию

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Дата публикации 16 июня 2026 22:37
Комащук завоевала бронзу на чемпионате Европы
Алина Комащук. Фото: nffu.org.ua

Украинская саблистка, олимпийская призерка Алина Комащук завершила чемпионат Европы-2026 с бронзовой медалью. Для спортсменки это уже вторая подряд личная медаль континентального первенства.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Чемпионат Европы проходил в итальянском Анконе. Комащук на нем дошла до полуфинала индивидуального турнира среди саблисток.

Комащук снова поднялась на пьедестал

На пути к финалу Комащук победила соперниц из нескольких стран, однако в полуфинале уступила испанской фехтовальщице Лусии Марии-Португес со счетом 7:15.

Согласно регламенту турнира обе спортсменки, проигравшие в полуфиналах, получили бронзовые медали чемпионата Европы.

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Для Комащук эта медаль стала уже шестой в карьере на чемпионатах Европы. С 2013 года украинская саблистка собрала коллекцию из четырех серебряных и двух бронзовых медалей чемпионатов Европы.

В 2025 году Комащук завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях.

Комащук остается вторым номером сборной Украины после Ольги Харлан, которая находится в декретном отпуске.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Тайсон Фьюри вновь заговорил о возвращении к крупным поединкам и назвал соперников, с которыми хотел бы встретиться на ринге.

Также Новини.LIVE писал, что украинский спортсмен и защитник Мариуполя Александр Бруев погиб в российском плену.

сборная Украины по фехтованию Алина Комащук фехтование на сабле
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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