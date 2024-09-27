Конопля зізнався, що Ребров критикує гравців збірної України

Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України
Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля зізнався, що головний тренер національної команди Сергій Ребров може критикувати своїх підопічних після невдалих результатів.
Конопля заявив, що в останніх матчах гравці дали тренеру чимало приводів для критики, повідомляє "Трибуна".
Збірна України не може здобути перемогу вже у трьох поєдинках поспіль. У вересні вона двічі програла у Лізі Націй. Спочатку це трапилось у матчі проти національної команди Албанії (1:2), потім у протистоянні з Чехією (2:3).
Ребров може накричати на футболістів
Юхим Конопля забив гол у ворота збірної Албанії, проте це не вберігає його від критики головного тренера. Захисник "Шахтаря" визнає, що наставник має право на емоції.
Футболіст запевнив, що результат матчів не є пріоритетом для Реброва. Найбільше тренер зацікавлений у тому, щоби команда демонструвала високу якість гри.
"Якщо ми не виконуємо його настанови, він може бути також злий, а може десь дати волю емоціям, навіть на пресконференціях. Я бачив, що наші журналісти ставлять дуже провокаційні питання, і це справді важко — завжди стримувати емоції", — розповів Конопля.
Наступний поєдинок збірна України проведе 11 жовтня. Команда Реброва зіграє у Лізі Націй із Грузією.
Нагадаємо, один із лідерів збірної України Віктор Циганков може піти з "Жирони", на нього претендує відомий клуб.
Сергій Ребров збирається викликати до збірної України двох новачків, натомість два відомі гравці пропустять жовтневі матчі.
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