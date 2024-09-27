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Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України

27 вересня 2024 19:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Конопля зізнався, що Ребров критикує гравців збірної України
Сергій Ребров перед матчем. Фото: Reuters/David W Cerny
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля зізнався, що головний тренер національної команди Сергій Ребров може критикувати своїх підопічних після невдалих результатів.

Конопля заявив, що в останніх матчах гравці дали тренеру чимало приводів для критики, повідомляє "Трибуна".

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Збірна України не може здобути перемогу вже у трьох поєдинках поспіль. У вересні вона двічі програла у Лізі Націй. Спочатку це трапилось у матчі проти національної команди Албанії (1:2), потім у протистоянні з Чехією (2:3).

Юхим Конопля
Юхим Конопля на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ребров може накричати на футболістів

Юхим Конопля забив гол у ворота збірної Албанії, проте це не вберігає його від критики головного тренера. Захисник "Шахтаря" визнає, що наставник має право на емоції.

Футболіст запевнив, що результат матчів не є пріоритетом для Реброва. Найбільше тренер зацікавлений у тому, щоби команда демонструвала високу якість гри.

"Якщо ми не виконуємо його настанови, він може бути також злий, а може десь дати волю емоціям, навіть на пресконференціях. Я бачив, що наші журналісти ставлять дуже провокаційні питання, і це справді важко — завжди стримувати емоції", — розповів Конопля.

Наступний поєдинок збірна України проведе 11 жовтня. Команда Реброва зіграє у Лізі Націй із Грузією.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України Віктор Циганков може піти з "Жирони", на нього претендує відомий клуб.

Сергій Ребров збирається викликати до збірної України двох новачків, натомість два відомі гравці пропустять жовтневі матчі.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Юхим Конопля

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