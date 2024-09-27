Конопля признался, что Ребров критикует игроков сборной Украины

Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/David W Cerny

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля признался, что главный тренер национальной команды Сергей Ребров может критиковать своих подопечных после неудачных результатов.

Конопля заявил, что в последних матчах игроки дали тренеру немало поводов для критики, сообщает "Трибуна".

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Сборная Украины не может одержать победу уже в трех поединках подряд. В сентябре она дважды проиграла в Лиге Наций. Сначала это произошло в матче против национальной команды Албании (1:2), затем в противостоянии с Чехией (2:3).

Ефим Конопля на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ребров может накричать на футболистов

Ефим Конопля забил гол в ворота сборной Албании, однако это не уберегает его от критики со стороны главного тренера. Защитник "Шахтера" признает, что наставник имеет право на эмоции.

Футболист заверил, что результат матчей не является приоритетом для Реброва. Больше всего тренер заинтересован в том, чтобы команда демонстрировала высокое качество игры.

"Если мы не выполняем его наставления, он может быть также злой, а может где-то дать волю эмоциям, даже на пресс-конференциях. Я видел, что наши журналисты задают очень провокационные вопросы, и это действительно трудно — всегда сдерживать эмоции", — рассказал Конопля.

Следующий поединок сборная Украины проведет уже 11 октября. Команда Реброва сыграет в Лиге Наций с Грузией.

Напомним, один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков может уйти из "Жироны", на него претендует известный клуб.

Сергей Ребров собирается вызвать в сборную Украины двух новичков, зато два известных игрока пропустят октябрьские матчи.