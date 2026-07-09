Костюк практично без боротьби зазнала поразки у півфіналі Вімблдону

Марта Костюк та Лінда Носкова. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У півфіналі Вімблдону Марта Костюк провела напружений матч із Ліндою Носковою. Попри прогрес українки, їй не вдалося переграти чеську спортсменку. Киянка поступилася суперниці у двох сетах.

У першому сеті турніру Костюк занадто часто припускалася помилок, повідомляють Новини.LIVE.

Марта Костюк стала лише другою українкою, якій вдалося вийти до півфіналу Відкритого чемпіонату Англії з тенісу. Раніше це досягнення вдавалося, причому двічі, Еліні Світоліній. Примітно, що киянка пробилася до півфіналу другого мейджора поспіль після "Ролан Гаррос".

Як зіграла Костюк

На попередніх етапах турніру українці вдавалося нав'язувати суперниці свою гру, проте цього разу Лінда Носкова майже не давала приводу засумніватися у своїй перевазі. Чеська спортсменка грала не видовищно, а прагматично, але саме це й принесло їй успіх.

Марта Костюк під час матчу. Фото: Reuters

У першому сеті тенісистки вели рівну боротьбу, поки Марта Костюк не припустилася подвійної помилки в десятому геймі. У другому сеті Лінда Носкова зробила брейк, захопила ініціативу й спокійно довела справу до перемоги.

Марта Костюк — Лінда Носкова — 0:2 (4:6, 2:6)

У вирішальному матчі Вімблдону-2026 Лінда Носкова зустрінеться з Кароліною Муховою. Це буде перший чеський фінал у жіночому турнірі Відкритого чемпіонату Англії з тенісу.

А на Марту Костюк чекає US Open.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Європейський союз може зменшити обсяг фінансування МОК через рішення щодо російських спортсменів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що УЄФА та ФІФА не дотримуватимуться рекомендацій МОК і не допустять росіян на міжнародні турніри.