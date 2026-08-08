Костюк вилетіла з турніру в Торонто: українка заробила солідну суму

Марта Костюк та Іга Свентек. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Українська тенісистка Марта Костюк завершила боротьбу на престижному турнірі WTA 1000 у Торонто після матчу проти колишньої першої ракетки світу Іги Свентек. Попри поразку, виступ у Канаді приніс українці солідні призові.

Про призові Костюк повідомив портал Новини.LIVE.

Скільки заробила Костюк

Костюк дісталася стадії 1/8 фіналу, де зустрілася з польською тенісисткою. Українка чудово розпочала матч і виграла перший сет із рахунком 6:3, однак суперниця зуміла переломити хід матчу та здобула перемогу у трьох партіях — 3:6, 6:1, 6:2.

За виступ на турнірі Марта заробила 81 800 доларів призових. Саме цю суму організатори WTA 1000 у Торонто виплачують тенісисткам, які завершують боротьбу на стадії 1/8 фіналу.

Також Марта отримала 120 очок до рейтингу WTA, де вона наразі посідає 11-ту позицію.

До поєдинку зі Свентек українка у попередньому раунді у двох сетах переграла американку Медісон Кіз і вдруге поспіль вийшла до четвертого кола турніру в Торонто.

Цього разу Костюк не змогла повторити свій найкращий результат на канадських кортах. Минулого сезону вона дісталася чвертьфіналу.

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