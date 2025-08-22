Артем Кравець та Євген Хачеріді звільнені з Динамо

Артем Кравець під час роботи в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Радник президента київського "Динамо" Артем Кравець залишив свою посаду. Практично вся його кар'єра у футболі пов'язана зі столичним клубом.

Про деталі звільнення колишнього форварда збірної України з клубу повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

За інформацією джерела, рішення про відхід колишнього нападника ухвалив президент "Динамо". Йдеться про кадрові зміни, які торкнулися й Євгена Хачеріді.

Артем Кравець часів ігрової кар'єри. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Кравець пішов із "Динамо"

У публікації зазначалося, що історія Кравця в "Динамо" завершилася остаточно. Автор допису підкреслив, що трансферна робота клубу останнім часом виглядала непереконливо, і тепер ухвалено рішення про перестановки.

Раніше Хачеріді сам підтвердив, що більше не працює в структурі киян. Таким чином, одразу два колишні футболісти залишили управлінські посади.

Кравець відомий уболівальникам як нападник, який зіграв за "Динамо" понад 100 матчів та відзначився яскравими голами в чемпіонаті України та єврокубках. Після завершення кар'єри гравця він працював у клубі в ролі менеджера і радника президента.

Нагадаємо, кар'єра головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського в столичному клубі опинилася під загрозою через результати команди.

Один із футболістів "біло-синіх" не захотів повертатися до клубу з оренди та попросив продати його в турецьку команду.