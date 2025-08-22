Сирота відмовився повертатися в Динамо та знайшов новий клуб

Олександр Сирота працює в спортзалі. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота продовжить кар'єру за межами України. Минулий сезон футболіст провів в оренді в ізраїльському "Маккабі" з Хайфи, але на батьківщину повертатися не збирається.

У гравця залишався рік за контрактом із киянами, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Попри це, 25-річний Олександр Сирота ухвалив рішення не повертатися в розташування "біло-синіх" та наполягав на продовженні кар'єри за кордоном. Згідно з інсайдом, найближчим часом Сирота має підписати орендну угоду з турецьким "Коджаеліспором". Сторони вже узгодили деталі угоди, і перехід може бути оформлений протягом декількох днів.

Олександр Сирота в "Маккабі". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Рішення щодо контракту Сироти

Перед відходом "Динамо" планує продовжити контракт із захисником, щоб не втратити його безкоштовно в майбутньому. Такий крок дасть змогу клубу зберегти контроль над подальшою долею гравця та його трансферною вартістю.

За словами журналіста Ігоря Бурбаса, у "Динамо" могли б повернути Сироту, адже в нього залишався чинний контракт, однак сам футболіст відмовився повертатися. При цьому досягнуто домовленості, що після продовження контракту він піде в оренду в "Коджаеліспор".

