Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Захисник Динамо відмовився повертатися в Україну

Захисник Динамо відмовився повертатися в Україну

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:39
Сирота відмовився повертатися в Динамо та знайшов новий клуб
Олександр Сирота працює в спортзалі. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота продовжить кар'єру за межами України. Минулий сезон футболіст провів в оренді в ізраїльському "Маккабі" з Хайфи, але на батьківщину повертатися не збирається.

У гравця залишався рік за контрактом із киянами, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама
Читайте також:

Попри це, 25-річний Олександр Сирота ухвалив рішення не повертатися в розташування "біло-синіх" та наполягав на продовженні кар'єри за кордоном. Згідно з інсайдом, найближчим часом Сирота має підписати орендну угоду з турецьким "Коджаеліспором". Сторони вже узгодили деталі угоди, і перехід може бути оформлений протягом декількох днів.

Александр Сирота
Олександр Сирота в "Маккабі". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Рішення щодо контракту Сироти

Перед відходом "Динамо" планує продовжити контракт із захисником, щоб не втратити його безкоштовно в майбутньому. Такий крок дасть змогу клубу зберегти контроль над подальшою долею гравця та його трансферною вартістю.

За словами журналіста Ігоря Бурбаса, у "Динамо" могли б повернути Сироту, адже в нього залишався чинний контракт, однак сам футболіст відмовився повертатися. При цьому досягнуто домовленості, що після продовження контракту він піде в оренду в "Коджаеліспор".

Нагадаємо, доля Олександра Шовковського в "Динамо" тепер залежить від результату наступного поєдинку з "Маккабі".

Один із найкращих молодих футболістів української Прем'єр-ліги отримав травму, яка може вплинути на його кар'єру.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке поділився думкою про ситуацію з небажанням Іллі Забарного грати з Матвієм Сафоновим.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Олександр Сирота
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації