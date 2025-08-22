Сирота отказался возвращаться в Динамо и нашел новый клуб

Александр Сирота работает в спортзале. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота продолжит карьеру за пределами Украины. Прошлый сезон футболист провел в аренде в израильском "Маккаби" из Хайфы, но на родину возвращаться не собирается.

У игрока оставался год по контракту с киевлянами, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Несмотря на это, 25-летний Александр Сирота принял решение не возвращаться в расположение "бело-синих" и настаивал на продолжении карьеры за границей. Согласно инсайду, ближайшее время Сирота должен подписать арендное соглашение с турецким "Коджаэлиспором". Стороны уже согласовали детали сделки, и переход может быть оформлен в течение нескольких дней.

Александр Сирота в "Маккаби". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Решение по контракту Сироты

Перед уходом "Динамо" планирует продлить контракт с защитником, чтобы не потерять его бесплатно в будущем. Такой шаг позволит клубу сохранить контроль над дальнейшей судьбой игрока и его трансферной стоимостью.

По словам журналиста Игоря Бурбаса, в "Динамо" могли бы вернуть Сироту, ведь у него оставался действующий контракт, однако сам футболист отказался возвращаться. При этом достигнута договоренность, что после продления контракта он уйдет в аренду в "Коджаэлиспор".

