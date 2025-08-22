Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Не удаление — в Маккаби назвали причину победы над Динамо

Не удаление — в Маккаби назвали причину победы над Динамо

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:07
Герой Маккаби Перец прокомментировал победу над Динамо
Борьба футболистов во время матча. Фото: пресс-служба матча

Израильский "Маккаби" из Тель-Авива одержал уверенную победу над киевским "Динамо" (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Главным героем встречи стал полузащитник Дор Перец, оформивший дубль.

Футболист "Маккаби" поделился мнением о причинах победы и оценил уровень соперника в интервью Sport5

Реклама
Читайте также:

Номинальные хозяева поля с самого начала действовали компактно и агрессивно, не позволяя украинскому клубу развить атаки. В итоге "Маккаби" реализовал свои моменты, а киевляне смогли ответить лишь одним голом.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко борется с соперником. Фото: пресс-служба клуба

Для "Динамо" это поражение стало серьезным ударом перед ответным матчем. Теперь команде Александра Шовковского предстоит отыгрывать два мяча, что значительно усложняет задачу выхода в групповой этап турнира.

Что лидер "Маккаби" сказал о победе

После игры Перец подчеркнул, что команда довольна результатом, но остается сосредоточенной на второй встрече. По его словам, футболисты гордятся своей игрой и настроем, но понимают, что впереди еще одна трудная битва.

"Мы рады победе и тем, как действовали на поле. Мы были сконцентрированы, точны и действовали едино. Но это только первый тайм противостояния, впереди еще работа. Если мы сыграем на таком же уровне, то сможем завершить задачу", — заявил Перец.

Напомним, Александру Шовковскому грозит увольнение в случае фиаско "Динамо" в ответном матче с "Маккаби". 

Один из молодых и перспективных украинских футболистов получил тяжелую травму в спортзале. 

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал конфликт Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым.

спорт футбол Динамо Лига Европы Маккаби Тель-Авив
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации