Герой Маккаби Перец прокомментировал победу над Динамо

Борьба футболистов во время матча. Фото: пресс-служба матча

Израильский "Маккаби" из Тель-Авива одержал уверенную победу над киевским "Динамо" (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Главным героем встречи стал полузащитник Дор Перец, оформивший дубль.

Футболист "Маккаби" поделился мнением о причинах победы и оценил уровень соперника в интервью Sport5.

Реклама

Читайте также:

Номинальные хозяева поля с самого начала действовали компактно и агрессивно, не позволяя украинскому клубу развить атаки. В итоге "Маккаби" реализовал свои моменты, а киевляне смогли ответить лишь одним голом.

Андрей Ярмоленко борется с соперником. Фото: пресс-служба клуба

Для "Динамо" это поражение стало серьезным ударом перед ответным матчем. Теперь команде Александра Шовковского предстоит отыгрывать два мяча, что значительно усложняет задачу выхода в групповой этап турнира.

Что лидер "Маккаби" сказал о победе

После игры Перец подчеркнул, что команда довольна результатом, но остается сосредоточенной на второй встрече. По его словам, футболисты гордятся своей игрой и настроем, но понимают, что впереди еще одна трудная битва.

"Мы рады победе и тем, как действовали на поле. Мы были сконцентрированы, точны и действовали едино. Но это только первый тайм противостояния, впереди еще работа. Если мы сыграем на таком же уровне, то сможем завершить задачу", — заявил Перец.

Напомним, Александру Шовковскому грозит увольнение в случае фиаско "Динамо" в ответном матче с "Маккаби".

Один из молодых и перспективных украинских футболистов получил тяжелую травму в спортзале.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал конфликт Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым.