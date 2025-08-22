Герой Маккаби Перец прокомментировал победу над Динамо

Не удаление — в Маккаби назвали причину победы над Динамо
Израильский "Маккаби" из Тель-Авива одержал уверенную победу над киевским "Динамо" (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Главным героем встречи стал полузащитник Дор Перец, оформивший дубль.
Футболист "Маккаби" поделился мнением о причинах победы и оценил уровень соперника в интервью Sport5.
Номинальные хозяева поля с самого начала действовали компактно и агрессивно, не позволяя украинскому клубу развить атаки. В итоге "Маккаби" реализовал свои моменты, а киевляне смогли ответить лишь одним голом.
Для "Динамо" это поражение стало серьезным ударом перед ответным матчем. Теперь команде Александра Шовковского предстоит отыгрывать два мяча, что значительно усложняет задачу выхода в групповой этап турнира.
Что лидер "Маккаби" сказал о победе
После игры Перец подчеркнул, что команда довольна результатом, но остается сосредоточенной на второй встрече. По его словам, футболисты гордятся своей игрой и настроем, но понимают, что впереди еще одна трудная битва.
"Мы рады победе и тем, как действовали на поле. Мы были сконцентрированы, точны и действовали едино. Но это только первый тайм противостояния, впереди еще работа. Если мы сыграем на таком же уровне, то сможем завершить задачу", — заявил Перец.
Напомним, Александру Шовковскому грозит увольнение в случае фиаско "Динамо" в ответном матче с "Маккаби".
