У Шовковского может быть конфликт с Ярмоленко в Динамо

Шовковский выгнал с тренировки одного из лидеров Динамо
В расположении киевского "Динамо" разгорелся конфликт между главным тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко.
Об известных деталях инцидента сообщил журналист Игорь Бурбас.
По данным инсайдера, ссора произошла на одной из последних тренировок перед ответной встречей с кипрским "Пафосом". Тренер Александр Шовковский остался недоволен самоотдачей футболиста и в резкой форме попросил его покинуть занятие.
Сложная ситуация в "Динамо"
Андрей Ярмоленко не вступал в перепалку с наставником. Вместо этого он продолжил готовиться к игре по индивидуальной программе, выполняя беговую работу отдельно от команды.
Инцидент совпал с непростым отрезком для киевлян: ранее "Динамо" уступило в Лиге Европы "Маккаби" (1:3) и оказалось в трудном положении перед ответным матчем.
Напомним, в случае вылета из еврокубков будущее Шовковского в клубе может оказаться под угрозой, и руководство не исключает кадровых решений.
