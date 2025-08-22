Видео
Главная Спорт Шовковский выгнал с тренировки одного из лидеров Динамо

Шовковский выгнал с тренировки одного из лидеров Динамо

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:01
У Шовковского может быть конфликт с Ярмоленко в Динамо
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

В расположении киевского "Динамо" разгорелся конфликт между главным тренером Александром Шовковским и лидером команды Андреем Ярмоленко. 

Об известных деталях инцидента сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

По данным инсайдера, ссора произошла на одной из последних тренировок перед ответной встречей с кипрским "Пафосом". Тренер Александр Шовковский остался недоволен самоотдачей футболиста и в резкой форме попросил его покинуть занятие. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко с роли капитана. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сложная ситуация в "Динамо"

Андрей Ярмоленко не вступал в перепалку с наставником. Вместо этого он продолжил готовиться к игре по индивидуальной программе, выполняя беговую работу отдельно от команды. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Инцидент совпал с непростым отрезком для киевлян: ранее "Динамо" уступило в Лиге Европы "Маккаби" (1:3) и оказалось в трудном положении перед ответным матчем.

Напомним, в случае вылета из еврокубков будущее Шовковского в клубе может оказаться под угрозой, и руководство не исключает кадровых решений. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
