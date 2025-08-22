У Шовковського може бути конфлікт із Ярмоленком у Динамо

Андрій Ярмоленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

У розташуванні київського "Динамо" розгорівся конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком.

Про відомі деталі інциденту повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За даними інсайдера, сварка сталася на одному з останніх тренувань перед матчем-відповіддю з кіпрським "Пафосом". Тренер Олександр Шовковський залишився незадоволеним самовіддачею футболіста та в різкій формі попросив його покинути заняття.

Андрій Ярмоленко з ролі капітана. Фото: пресслужба "Динамо"

Складна ситуація в "Динамо"

Андрій Ярмоленко не вступав у перепалку з наставником. Натомість він продовжив готуватися до гри за індивідуальною програмою, виконуючи бігову роботу окремо від команди.

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Інцидент збігся з непростим відрізком для киян: раніше "Динамо" поступилося в Лізі Європи "Маккабі" (1:3) та опинилося в скрутному становищі перед матчем-відповіддю.

Нагадаємо, у разі вильоту з єврокубків майбутнє Шовковського в клубі може опинитися під загрозою, і керівництво не виключає кадрових рішень.

