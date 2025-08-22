У Шовковського може бути конфлікт із Ярмоленком у Динамо

Шовковський вигнав із тренування одного з лідерів Динамо
У розташуванні київського "Динамо" розгорівся конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком.
Про відомі деталі інциденту повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За даними інсайдера, сварка сталася на одному з останніх тренувань перед матчем-відповіддю з кіпрським "Пафосом". Тренер Олександр Шовковський залишився незадоволеним самовіддачею футболіста та в різкій формі попросив його покинути заняття.
Складна ситуація в "Динамо"
Андрій Ярмоленко не вступав у перепалку з наставником. Натомість він продовжив готуватися до гри за індивідуальною програмою, виконуючи бігову роботу окремо від команди.
Інцидент збігся з непростим відрізком для киян: раніше "Динамо" поступилося в Лізі Європи "Маккабі" (1:3) та опинилося в скрутному становищі перед матчем-відповіддю.
Нагадаємо, у разі вильоту з єврокубків майбутнє Шовковського в клубі може опинитися під загрозою, і керівництво не виключає кадрових рішень.
