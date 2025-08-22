Відео
Головна Спорт Шовковський вигнав із тренування одного з лідерів Динамо

Шовковський вигнав із тренування одного з лідерів Динамо

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:01
У Шовковського може бути конфлікт із Ярмоленком у Динамо
Андрій Ярмоленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

У розташуванні київського "Динамо" розгорівся конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком.

Про відомі деталі інциденту повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

За даними інсайдера, сварка сталася на одному з останніх тренувань перед матчем-відповіддю з кіпрським "Пафосом". Тренер Олександр Шовковський залишився незадоволеним самовіддачею футболіста та в різкій формі попросив його покинути заняття.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко з ролі капітана. Фото: пресслужба "Динамо"

Складна ситуація в "Динамо"

Андрій Ярмоленко не вступав у перепалку з наставником. Натомість він продовжив готуватися до гри за індивідуальною програмою, виконуючи бігову роботу окремо від команди.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Інцидент збігся з непростим відрізком для киян: раніше "Динамо" поступилося в Лізі Європи "Маккабі" (1:3) та опинилося в скрутному становищі перед матчем-відповіддю.

Нагадаємо, у разі вильоту з єврокубків майбутнє Шовковського в клубі може опинитися під загрозою, і керівництво не виключає кадрових рішень.

Голкіпер молодіжної збірної України зламав руку під час тренування в спортзалі й нескоро зможе повернутися в команду.

Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пояснив, якими будуть стосунки Іллі Забарного та Матвія Сафонова у французькій команді.

Джорджина Родрігес опублікувала кадри нової фотосесії, яка може засмутити Кріштіану Роналду.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
