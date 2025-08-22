Герой Маккабі Перець прокоментував перемогу над Динамо

Боротьба футболістів під час матчу. Фото: пресслужба матчу

Ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва здобув упевнену перемогу над київським "Динамо" (3:1) у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Головним героєм зустрічі став півзахисник Дор Перец, який оформив дубль.

Футболіст "Маккабі" поділився думкою про причини перемоги та оцінив рівень суперника в інтерв'ю Sport5.

Номінальні господарі поля від самого початку діяли компактно й агресивно, не дозволяючи українському клубу розвинути атаки. У підсумку "Маккабі" реалізував свої моменти, а кияни змогли відповісти лише одним голом.

Андрій Ярмоленко бореться із суперником. Фото: пресслужба клубу

Для "Динамо" ця поразка стала серйозним ударом перед матчем-відповіддю. Тепер команді Олександра Шовковського доведеться відігравати два м'ячі, що значно ускладнює завдання виходу в груповий етап турніру.

Що лідер "Маккабі" сказав про перемогу

Після гри Перец підкреслив, що команда задоволена результатом, але залишається зосередженою на другій зустрічі. За його словами, футболісти пишаються своєю грою та настроєм, але розуміють, що попереду ще одна важка битва.

"Ми раді перемозі й тому, як діяли на полі. Ми були сконцентровані, точні та діяли єдино. Але це тільки перший тайм протистояння, попереду ще робота. Якщо ми зіграємо на такому ж рівні, то зможемо завершити завдання", — заявив Перець.

Нагадаємо, Олександру Шовковському загрожує звільнення в разі фіаско "Динамо" в матчі-відповіді з "Маккабі".

