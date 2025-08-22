Артем Кравец и Евгений Хачериди уволены из Динамо

Кравец больше не работает в Динамо — известны причины
Советник президента киевского "Динамо" Артем Кравец покинул свою должность. Практически вся его карьера в футболе связана со столичным клубом.
О деталях ухода бывшего форварда сборной Украины из клуба сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, решение об уходе бывшего нападающего принял президент "Динамо". Речь идет о кадровых изменениях, которые коснулись и Евгения Хачериди.
Почему Кравец ушел из "Динамо"
В публикации отмечалось, что история Кравца в "Динамо" завершилась окончательно. Автор поста подчеркнул, что трансферная работа клуба в последнее время выглядела неубедительно, и теперь принято решение о перестановках.
Ранее Хачериди сам подтвердил, что больше не работает в структуре киевлян. Таким образом, сразу два бывших футболиста покинули управленческие должности.
Кравец известен болельщикам как нападающий, сыгравший за "Динамо" более 100 матчей и отметившийся яркими голами в чемпионате Украины и еврокубках. После завершения карьеры игрока он работал в клубе в роли менеджера и советника президента.
Напомним, карьера главного тренера "Динамо" Александра Шовковского в столичном клубе оказалась под угрозой из-за результатов команды.
Один из футболистов "бело-синих" не захотел возвращаться в клуб из аренды и попросил продать его в турецкую команду.
