Артем Кравец и Евгений Хачериди уволены из Динамо

Артем Кравец во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Советник президента киевского "Динамо" Артем Кравец покинул свою должность. Практически вся его карьера в футболе связана со столичным клубом.

О деталях ухода бывшего форварда сборной Украины из клуба сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, решение об уходе бывшего нападающего принял президент "Динамо". Речь идет о кадровых изменениях, которые коснулись и Евгения Хачериди.

Артем Кравец времен игровой карьеры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Кравец ушел из "Динамо"

В публикации отмечалось, что история Кравца в "Динамо" завершилась окончательно. Автор поста подчеркнул, что трансферная работа клуба в последнее время выглядела неубедительно, и теперь принято решение о перестановках.

Ранее Хачериди сам подтвердил, что больше не работает в структуре киевлян. Таким образом, сразу два бывших футболиста покинули управленческие должности.

Кравец известен болельщикам как нападающий, сыгравший за "Динамо" более 100 матчей и отметившийся яркими голами в чемпионате Украины и еврокубках. После завершения карьеры игрока он работал в клубе в роли менеджера и советника президента.

Напомним, карьера главного тренера "Динамо" Александра Шовковского в столичном клубе оказалась под угрозой из-за результатов команды.

Один из футболистов "бело-синих" не захотел возвращаться в клуб из аренды и попросил продать его в турецкую команду.