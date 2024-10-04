Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кривцов виграв перший трофей в Інтер Маямі, за який виступає Мессі arrow

Кривцов виграв перший трофей в Інтер Маямі, за який виступає Мессі

4 жовтня 2024 14:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Кривцов допоміг Мессі виграти Східну конференцію MLS
Сергій Кривцов під час матчу. Фото: Reuters/Dale Zanine
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Аргентинський футболіст "Інтер Маямі" Ліонель Мессі вже допоміг команді здобути престижний трофей. Підопічні Херардо Мартіно стали чемпіонами Східної конференції MLS.

"Інтер Маямі" достроково виграв турнір, повідомляє офіційний обліковий запис клубу в соцмережі "X".

Читайте також:

У матчі регулярної першості MLS з "Коламбус Крю" команда, за яку виступає українець Сергій Кривцов, здобула важливу перемогу з рахунком 3:2. Цей результат дозволив "Інтер Маямі" достроково стати чемпіонами Східної конференції. Тепер вона візьме участь у плей-офф турніру.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес
Ліонель Мессі та Луїс Суарес після матчу. Фото: Reuters/Trevor Ruszkowski

Що чекає на команду Мессі

Аргентинський футболіст "Інтера" Ліонель Мессі, який нещодавно відновився після травми, забив два голи у ворота "Коламбуса". Ветеран зіграв цього сезону вже 20 матчів, у яких забив 19 м'ячів і зробив 12 результативних передач.

Сергій Кривцов вийшов на поле на 75-й хвилині й в такий спосіб взяв участь в історичному матчі.

Не виключено, що наразі "Інтер Маямі" отримає шанс поборотися за перемогу на Клубному чемпіонаті світу. Він відбудеться влітку 2025 року. Вперше в історії в першості візьмуть участь одразу 32 учасники.

Нагадаємо, трансферна вартість Ліонеля Мессі продовжує знижуватися.

А Кріштіану Роналду водночас встановив важливе досягнення, яке не пов'язане із футболом.

футбол Ліонель Мессі MLS Інтер Маямі Сергій Кривцов Луїс Суарес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:43 Енергоатом звільнив топменеджера, якого затримала СБУ на хабарі

14:35 Дрони СБУ уразили нафтобазу у Воронезькій області з 20 резервуарами — джерела

14:23 Україна отримала дані про рахунки своїх громадян за кордоном

14:18 Справа Одеського припортового заводу — досудове розслідування завершили

14:17 У Трампа здивували пунктами його мирного плану щодо України — на що він згоден

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:59 Синоптик Діденко попередила про дощі у деяких областях України завтра

13:48 Знаменитий будинок з однією стіною в Одесі знову у небезпеці — причини

13:48 У Садового прокоментували ситуацію через місяць після атаки РФ на Львів

13:36 У Міноборони назвали кількість зареєстрованих військових у застосунку Армія+

13:31 Українцям доступні виплати у 10,8 тис. грн — хто і де може подати заявку

14:43 Енергоатом звільнив топменеджера, якого затримала СБУ на хабарі

14:35 Дрони СБУ уразили нафтобазу у Воронезькій області з 20 резервуарами — джерела

14:23 Україна отримала дані про рахунки своїх громадян за кордоном

14:18 Справа Одеського припортового заводу — досудове розслідування завершили

14:17 У Трампа здивували пунктами його мирного плану щодо України — на що він згоден

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:59 Синоптик Діденко попередила про дощі у деяких областях України завтра

13:48 Знаменитий будинок з однією стіною в Одесі знову у небезпеці — причини

13:48 У Садового прокоментували ситуацію через місяць після атаки РФ на Львів

13:36 У Міноборони назвали кількість зареєстрованих військових у застосунку Армія+

13:31 Українцям доступні виплати у 10,8 тис. грн — хто і де може подати заявку

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

13:09 Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Text

13:00 Мобілізація в Україні та блокування вступу до ЄС — ефір День.LIVE

Text

11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

Text

08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2024
Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня