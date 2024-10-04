Кривцов допоміг Мессі виграти Східну конференцію MLS

Сергій Кривцов під час матчу. Фото: Reuters/Dale Zanine

Аргентинський футболіст "Інтер Маямі" Ліонель Мессі вже допоміг команді здобути престижний трофей. Підопічні Херардо Мартіно стали чемпіонами Східної конференції MLS.

"Інтер Маямі" достроково виграв турнір, повідомляє офіційний обліковий запис клубу в соцмережі "X".

Читайте також:

У матчі регулярної першості MLS з "Коламбус Крю" команда, за яку виступає українець Сергій Кривцов, здобула важливу перемогу з рахунком 3:2. Цей результат дозволив "Інтер Маямі" достроково стати чемпіонами Східної конференції. Тепер вона візьме участь у плей-офф турніру.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес після матчу. Фото: Reuters/Trevor Ruszkowski

Що чекає на команду Мессі

Аргентинський футболіст "Інтера" Ліонель Мессі, який нещодавно відновився після травми, забив два голи у ворота "Коламбуса". Ветеран зіграв цього сезону вже 20 матчів, у яких забив 19 м'ячів і зробив 12 результативних передач.

Se disfruta más entre amigos 🏆🩷 pic.twitter.com/XfPgyj97aI - Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

Сергій Кривцов вийшов на поле на 75-й хвилині й в такий спосіб взяв участь в історичному матчі.

Не виключено, що наразі "Інтер Маямі" отримає шанс поборотися за перемогу на Клубному чемпіонаті світу. Він відбудеться влітку 2025 року. Вперше в історії в першості візьмуть участь одразу 32 учасники.

Нагадаємо, трансферна вартість Ліонеля Мессі продовжує знижуватися.

А Кріштіану Роналду водночас встановив важливе досягнення, яке не пов'язане із футболом.