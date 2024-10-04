Кривцов помог Месси выиграть Восточную конференцию MLS

Сергей Кривцов во время матча. Фото: Reuters/Dale Zanine

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси уже помог команде завоевать престижный трофей. Подопечные Херардо Мартино стали чемпионами Восточной конференции MLS.

"Интер Майами" досрочно выиграл турнир, сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети "X".

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В матче регулярного первенства MLS с "Коламбус Крю" команда, за которую выступает украинец Сергей Кривцов, одержала важную победу со счетом 3:2. Этот результат позволил "Интер Майами" досрочно стать чемпионами Восточной конференции. Теперь она примет участие в плей-офф турнира.

Лионель Месси и Луис Суарес после матча. Фото: Reuters/Trevor Ruszkowski

Что ждет команду Месси

Аргентинский футболист "Интера" Лионель Месси, который только недавно восстановился после травмы, забил два гола в ворота "Коламбуса". Ветеран сыграл в этом сезоне уже 20 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

Se disfruta más entre amigos 🏆🩷 pic.twitter.com/XfPgyj97aI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

Сергей Кривцов вышел на поле на 75-й минуте и таким образом принял участие в историческом матче.

Не исключено, что теперь "Интер Майами" получит шанс побороться за победу на Клубном чемпионате мира. Он состоится летом 2025 года. Впервые в истории в первенстве примут участие сразу 32 участника.

Напомним, трансферная стоимость Лионеля Месси продолжает снижаться.

А Криштиану Роналду в то же время установил важное достижение, которое не связано с футболом.