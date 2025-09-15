Відео
Головна Спорт Кроуфорд назвав українців своїми братами та згадав Усика

Кроуфорд назвав українців своїми братами та згадав Усика

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 23:40
Теренс Кроуфорд підтримав Україну та Усика після перемоги над Канело
Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд після перемоги над Саулем Альваресом поспілкувався з главою WBC Ukraine Миколою Ковальчуком. Вони говорили про Україну та згадали Олександра Усика.

Відео спілкування з Кроуфордом Ковальчук опублікував в Instagram.

Кроуфорд назвав українців братами

Кроуфорд висловив теплі слова на адресу України та абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика.

Американець акцентував на своїй повазі до Усика та українців.

Також Кроуфорд зізнався, що завжди був уболівальником українського чемпіона, який, зі свого боку, називав Теренса найкращим боксером.

"Я підтримував Усика з першого дня", — наголосив Кроуфорд.

На запитання про ставлення до України Кроуфорд відповів: "Українці — мої брати".

Ця заява стала ще одним проявом солідарності з Усиком, з яким вони давно знайомі і в інтерв'ю постійно обмінюються компліментами.

Нагадаємо, Кроуфорд після перемоги над Альваресом може боксувати з Девідом Бенавідесом.

Суд в Москві засудив на тривалий термін в'язниці чемпіона України з боксу.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
