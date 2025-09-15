Теренс Кроуфорд поддержал Украину и Усика после победы над Канело

Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом пообщался с главой WBC Ukraine Николаем Ковальчуком. Они говорили об Украине и вспомнили Александра Усика.

Видео общения с Кроуфордом Ковальчук опубликовал в Instagram.

Кроуфорд назвал украинцев братьями

Кроуфорд выразил теплые слова в адрес Украины и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

Американец акцентировал на своем уважении к Усику и украинцам.

Также Кроуфорд признался, что всегда был болельщиком украинского чемпиона, который, со своей стороны, называл Теренса лучшим боксером.

"Я поддерживал Усика с первого дня", — подчеркнул Кроуфорд.

На вопрос об отношении к Украине Кроуфорд ответил: "Украинцы — мои братья".

Это заявление стало еще одним проявлением солидарности с Усиком, с которым они давно знакомы и в интервью постоянно обмениваются комплиментами.

Напомним, Кроуфорд после победы над Альваресом может боксировать с Дэвидом Бенавидесом.

