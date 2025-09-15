Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кроуфорд назвал украинцев своими братьями и вспомнил Усика

Кроуфорд назвал украинцев своими братьями и вспомнил Усика

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:40
Теренс Кроуфорд поддержал Украину и Усика после победы над Канело
Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом пообщался с главой WBC Ukraine Николаем Ковальчуком. Они говорили об Украине и вспомнили Александра Усика.

Видео общения с Кроуфордом Ковальчук опубликовал в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Кроуфорд назвал украинцев братьями

Кроуфорд выразил теплые слова в адрес Украины и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

Американец акцентировал на своем уважении к Усику и украинцам.

Также Кроуфорд признался, что всегда был болельщиком украинского чемпиона, который, со своей стороны, называл Теренса лучшим боксером.

"Я поддерживал Усика с первого дня", — подчеркнул Кроуфорд.

На вопрос об отношении к Украине Кроуфорд ответил: "Украинцы — мои братья".

Это заявление стало еще одним проявлением солидарности с Усиком, с которым они давно знакомы и в интервью постоянно обмениваются комплиментами.

Напомним, Кроуфорд после победы над Альваресом может боксировать с Дэвидом Бенавидесом.

Суд в Москве осудил на длительный срок тюрьмы чемпиона Украины по боксу.

Александр Усик бокс профессиональный бокс боксер Теренс Кроуфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации