Головна Спорт Кроуфорда заарештувала поліція в день його 38-річчя

Кроуфорда заарештувала поліція в день його 38-річчя

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 00:15
Абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда затримала поліція в Омасі
Теренс Кроуфорд. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд у вересні святкував на вулицях Омахи свою перемогу над Саулем Альваресом. Однак, невдовзі його заарештувала поліція.

Про арешт Кроуфорда повідомив портал TMZ.

Читайте також:

Кроуфорд потрапив за ґрати

У ніч на 28 вересня патруль Омахи зупинив авто Кроуфорда за необережну їзду — авто Теренса їхало без фари, "вільно маневрувало". Під час перевірки офіцер помітив пістолет, витягнув табельну зброю та наказав боксеру тримати руки на кермі, відкрити двері та вийти.

Кроуфорд, який святкував день народження, спокійно виконав вимоги, заявивши, що не тягнеться за зброєю. На нього наділи в наручники, перевірили документи і виявилося, що дозвіл на носіння вогнепальної зброї в порядку. Боксера відпустили, але попередили без арешту.

Інцидент стався за лічені години після параду на честь перемоги Кроуфорда над Саулем Альваресом, де мер Джон Юїнг вручив йому ключ від міста.

Поліція Омахи підтвердила, що офіцер помітив зброю, але усі четверо пасажирів, серед яких охорона, мали ліцензії.

Мер Юїнг наказав провести внутрішнє розслідування, щоб між поліцією та громадянами була довіра.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу U-20 з футболу молодіжна збірна України виграла у Республіки Кореї.

Українська легкоатлетка та призерка багатьох турнірів Марина Бех-Романчук розповіла про те, де знаходився її допінг.

США поліція бокс професійний бокс Теренс Кроуфорд
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
