Абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда задержала полиция в Омахе

Теренс Кроуфорд. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд в сентябре праздновал на улицах Омахи свою победу над Саулем Альваресом. Однако, вскоре его арестовала полиция.

Об аресте Кроуфорда сообщил портал TMZ.

Terence Crawford Held At Gun Point By Omaha Police Department On His Birthday‼️



Кроуфорда видели, как на него надели наручники без всякой причины, но с тех пор отпустили без обвинений...Wow‼️#Boxing pic.twitter.com/sik6AoxFfc - AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) 28 сентября 2025 г.

Кроуфорд попал за решетку

В ночь на 28 сентября патруль Омахи остановил авто Кроуфорда за неосторожную езду — авто Теренса ехало без фары, "свободно маневрировало". Во время проверки офицер заметил пистолет, вытащил табельное оружие и приказал боксеру держать руки на руле, открыть дверь и выйти.

Кроуфорд, праздновавший день рождения, спокойно выполнил требования, заявив, что не тянется за оружием. На него надели в наручники, проверили документы и оказалось, что разрешение на ношение огнестрельного оружия в порядке. Боксера отпустили, но предупредили без ареста.

Инцидент произошел через считанные часы после парада в честь победы Кроуфорда над Саулем Альваресом, где мэр Джон Юинг вручил ему ключ от города.

Полиция Омахи подтвердила, что офицер заметил оружие, но все четверо пассажиров, среди которых охрана, имели лицензии.

Мэр Юинг приказал провести внутреннее расследование, чтобы между полицией и гражданами было доверие.

