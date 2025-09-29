Видео
Главная Спорт Кроуфорда арестовала полиция в день его 38-летия

Кроуфорда арестовала полиция в день его 38-летия

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 00:15
Абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда задержала полиция в Омахе
Теренс Кроуфорд. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд в сентябре праздновал на улицах Омахи свою победу над Саулем Альваресом. Однако, вскоре его арестовала полиция.

Об аресте Кроуфорда сообщил портал TMZ.

Кроуфорд попал за решетку

В ночь на 28 сентября патруль Омахи остановил авто Кроуфорда за неосторожную езду — авто Теренса ехало без фары, "свободно маневрировало". Во время проверки офицер заметил пистолет, вытащил табельное оружие и приказал боксеру держать руки на руле, открыть дверь и выйти.

Кроуфорд, праздновавший день рождения, спокойно выполнил требования, заявив, что не тянется за оружием. На него надели в наручники, проверили документы и оказалось, что разрешение на ношение огнестрельного оружия в порядке. Боксера отпустили, но предупредили без ареста.

Инцидент произошел через считанные часы после парада в честь победы Кроуфорда над Саулем Альваресом, где мэр Джон Юинг вручил ему ключ от города.

Полиция Омахи подтвердила, что офицер заметил оружие, но все четверо пассажиров, среди которых охрана, имели лицензии.

Мэр Юинг приказал провести внутреннее расследование, чтобы между полицией и гражданами было доверие.

США полиция бокс профессиональный бокс Теренс Кроуфорд
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
