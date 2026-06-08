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Головна Спорт Кубок України з практичної стрільби встановив рекорд за призовим фондом

Кубок України з практичної стрільби встановив рекорд за призовим фондом

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 09:12
Кубок України з практичної стрільби встановив рекорд за призовим фондом
Кубок України з кульової стрільби. Фото: MullerArms

В Україні відбувся Кубок України з практичної стрільби, який організатори назвали наймасштабнішим турніром в історії дисципліни за розміром призового фонду. У змаганнях взяли участь сотні спортсменів із різних регіонів країни. Підготовка до проведення турніру тривала кілька місяців.

Реалізувати проєкт вдалося завдяки підтримці одинадцяти партнерів, які долучилися до організації змагань, повідомляє портал Новини.LIVE.

Турнір зібрав найсильніших стрільців країни

Під час змагань учасники виконали тисячі пострілів у рамках складних і динамічних вправ, що вимагають високої точності, швидкості та концентрації. Організатори зазначають, що одним із ключових завдань турніру було не лише визначення переможців, а й підвищення рівня проведення змагань з практичної стрільби в Україні. Особлива увага приділялася безпеці, якості підготовки вправ і роботі суддівських бригад.

За підсумками Кубка представники стрілецької спільноти відзначили високий рівень організації та значний інтерес спортсменів до турніру. Організатори вважають, що проведені змагання підтвердили готовність української практичної стрільби до реалізації більш масштабних проєктів у майбутньому. Турнір також став одним із найбільших майданчиків для обміну досвідом між спортсменами та розвитку дисципліни в країні.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що три колишні футболісти "Інгульця" виграли в суді справу у власника клубу Олександра Поворознюка.

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спорт стрілянина війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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