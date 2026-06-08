Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кубок Украины по практической стрельбе установил рекорд по призовому фонду

Кубок Украины по практической стрельбе установил рекорд по призовому фонду

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 09:12
Кубок Украины по практической стрельбе установил рекорд по призовому фонду
Кубок Украины по пулевой стрельбе. Фото: MullerArms

В Украине состоялся Кубок Украины по практической стрельбе, который организаторы назвали самым масштабным турниром в истории дисциплины по размеру призового фонда. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из разных регионов страны. Подготовка к проведению турнира продолжалась несколько месяцев.

Реализовать проект удалось благодаря поддержке одиннадцати партнеров, присоединившихся к организации соревнований, сообщает портал Новини.LIVE.

Турнир собрал сильнейших стрелков страны

Во время соревнований участники выполнили тысячи выстрелов в рамках сложных и динамичных упражнений, требующих высокой точности, скорости и концентрации. Организаторы отмечают, что одной из ключевых задач турнира было не только определение победителей, но и повышение уровня проведения соревнований по практической стрельбе в Украине. Особое внимание уделялось безопасности, качеству подготовки упражнений и работе судейских бригад.

По итогам Кубка представители стрелкового сообщества отметили высокий уровень организации и значительный интерес спортсменов к турниру. Организаторы считают, что проведенные соревнования подтвердили готовность украинской практической стрельбы к реализации более масштабных проектов в будущем. Турнир также стал одной из крупнейших площадок для обмена опытом между спортсменами и развития дисциплины в стране.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что три бывших футболиста "Ингульца" выиграли в суде дело у владельца клуба Александра Поворознюка. 

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что уже летом футбольный клуб "Металлист 1925" изменит не только символику, но и название. 

спорт стрельба война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации