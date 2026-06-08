Кубок Украины по практической стрельбе установил рекорд по призовому фонду

Кубок Украины по пулевой стрельбе. Фото: MullerArms

В Украине состоялся Кубок Украины по практической стрельбе, который организаторы назвали самым масштабным турниром в истории дисциплины по размеру призового фонда. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из разных регионов страны. Подготовка к проведению турнира продолжалась несколько месяцев.

Реализовать проект удалось благодаря поддержке одиннадцати партнеров, присоединившихся к организации соревнований, сообщает портал Новини.LIVE.

Турнир собрал сильнейших стрелков страны

Во время соревнований участники выполнили тысячи выстрелов в рамках сложных и динамичных упражнений, требующих высокой точности, скорости и концентрации. Организаторы отмечают, что одной из ключевых задач турнира было не только определение победителей, но и повышение уровня проведения соревнований по практической стрельбе в Украине. Особое внимание уделялось безопасности, качеству подготовки упражнений и работе судейских бригад.

По итогам Кубка представители стрелкового сообщества отметили высокий уровень организации и значительный интерес спортсменов к турниру. Организаторы считают, что проведенные соревнования подтвердили готовность украинской практической стрельбы к реализации более масштабных проектов в будущем. Турнир также стал одной из крупнейших площадок для обмена опытом между спортсменами и развития дисциплины в стране.

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