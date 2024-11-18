Кварцяний заявив, що Довбик не повинен грати за збірну України

Артем Довбик у матчі з Грузією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард збірної України Артем Довбик вже декілька матчів не забивав за національну команду. Тренер Віталій Кварцяний назвав головну ваду у грі футболіста.

Експерт вважає, що Довбик не в змозі самотужки вирішити долю поєдинку, повідомляє "Український футбол".

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У рамках цьогорічного розіграшу Ліги Націй збірна України зіткнулася із серйозними проблемами в атаці. Команда створює мало моментів біля воріт суперника, а форварди "синьо-жовтих" практично не забивають голів.

Віталій Кварцяний відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Кварцяний розкритикував Довбика

Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний вважає, що Артем Довбик не вписується у гру збірної України. Експерт пояснив високу результативність футболіста минулого сезону тим, що поруч із форвардом грали партнери по "Жироні", які володіють високою культурою пасу. Нападнику було достатньо підставити під м'яч ногу чи голову.

Однак у збірній України така гра не дає результатів. Кварцяний вважає Довбика типовим форвардом таранного типу, який практично ніколи не приймає м'яч обличчям до чужих воріт. Артем не вміє обігравати суперників у індивідуальних дуелях.

Кварцяний не сумнівається, що незабаром тренерський штаб "Роми" розчарується у Довбику та переведе його до резервної команди.

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