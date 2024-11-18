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Кварцяный призвал убрать Довбика из основы сборной Украины

18 ноября 2024 14:54
Станислав Костюк - Редактор
Кварцяный заявил, что Довбик не должен играть за сборную Украины
Артем Довбик в матче с Грузией. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик уже несколько матчей не забивал за национальную команду. Тренер Виталий Кварцяный назвал главный недостаток в игре футболиста.

Эксперт считает, что Довбик не в состоянии в одиночку решить судьбу поединка, сообщает "Украинский футбол". 

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В рамках нынешнего розыгрыша Лиги Наций сборная Украины столкнулась с серьезными проблемами в атаке. Команда создает мало моментов у ворот соперника, а форварды "сине-желтых" практически не забивают голы. 

Виталий Кварцяный
Виталий Кварцяный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Кварцяный раскритиковал Довбика 

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный считает, что Артем Довбик не вписывается в игру сборной Украины. Эксперт объяснил высокую результативность футболиста в прошлом сезоне тем, что рядом с форвардом играли партнеры по "Жироне", которые владеют высокой культурой паса. Нападающему было достаточно подставить под мяч ногу или голову. 

Однако в сборной Украины такая игра не приносит результатов. Кварцяный считает Довбика типичным форвардом таранного типа, который практически никогда не принимает мяч лицом к чужим воротам. Артем не умеет обыгрывать соперников в индивидуальных дуэлях. 

Кварцяный не сомневается, что скоро тренерский штаб "Ромы" разочаруется в Довбике и переведет его в резервную команду. 

Напомним, над главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым нависла угроза отставки. 

Бывший футболист киевского "Динамо" может подписать контракт с донецким "Шахтером". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Виталий Кварцяный

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15:35 Зеленский проверил строительство фортификаций на Донеччине

15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

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