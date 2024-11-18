Кварцяный заявил, что Довбик не должен играть за сборную Украины

Артем Довбик в матче с Грузией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Артем Довбик уже несколько матчей не забивал за национальную команду. Тренер Виталий Кварцяный назвал главный недостаток в игре футболиста.

Эксперт считает, что Довбик не в состоянии в одиночку решить судьбу поединка, сообщает "Украинский футбол".

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Виталий Кварцяный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Кварцяный раскритиковал Довбика

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный считает, что Артем Довбик не вписывается в игру сборной Украины. Эксперт объяснил высокую результативность футболиста в прошлом сезоне тем, что рядом с форвардом играли партнеры по "Жироне", которые владеют высокой культурой паса. Нападающему было достаточно подставить под мяч ногу или голову.

Однако в сборной Украины такая игра не приносит результатов. Кварцяный считает Довбика типичным форвардом таранного типа, который практически никогда не принимает мяч лицом к чужим воротам. Артем не умеет обыгрывать соперников в индивидуальных дуэлях.

Кварцяный не сомневается, что скоро тренерский штаб "Ромы" разочаруется в Довбике и переведет его в резервную команду.

Напомним, над главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым нависла угроза отставки.

Бывший футболист киевского "Динамо" может подписать контракт с донецким "Шахтером".