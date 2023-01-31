Латвія розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор-2024

Латвія підтримає Україну та розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор-2024: що відомо
Національні спортивні федерації різних країн намагаються вплинути на рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх-2024.
Латвія розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє DELFI.
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Президент Національного олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс розповів, що Латвія справді може відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024, якщо на них буде допущено білорусів та росіян. Атлети з цих країн залишаються відстороненими від міжнародних змагань у більшості видів спорту. Але незабаром ситуація може змінитися.
Спроба реабілітувати російський спорт
У січні цього року МОК позитивно відреагував на ініціативу Олімпійського комітету Азії приймати спортсменів з обох країн на своїх континентальних турнірах у статусі нейтральних атлетів. Це рішення організації викликало гучний резонанс у всьому світі.
Президент НОК України Вадим Гутцайт припустив, що Україна бойкотує Олімпіаду у Парижі. У Польщі та Великій Британії готують "міжнародну коаліцію" країн, які об'єднуються проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх 2024 року.
Рішення Латвії
Жорзс Тікмерс наголосив на неприпустимості залучення спортсменів з росії та Білорусі до міжнародних спортивних турнірів на тлі повномасштабної агресії проти України.
"Якби Олімпіада проходила зараз, а спортсмени з росії та Білорусі брали б у них участь, думаю, що збірна Латвії на них би не вирушила. Ми сподіваємося, що війна закінчиться, що Україна в ній переможе, що виникне нова ситуація та нові правила. Звичайно, у цьому випадку латвійські спортсмени також зможуть брати участь у таких змаганнях", — пояснив Жорзс Тікмерс.
Латвія також радить своїм національним спортивним федераціям виходити на міжнародний рівень із закликом не дозволяти спортсменам з росії та Білорусі брати участь у кваліфікаційних турнірах Олімпійських ігор 2024 року.
Нагадаємо, президент Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков закликав Україну не бойкотувати Олімпійські ігри-2024.