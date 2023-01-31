Латвия рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр-2024

Латвия поддержит Украину и рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр-2024: что известно
Национальные спортивные федерации разных стран пытаются повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2024.
Латвия рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже, сообщает DELFI.
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Президент Национального олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс рассказал, что Латвия действительно может отказаться от участия в Олимпийских играх-2024, если на них будут допущены белорусы и россияне. Атлеты из этих стран остаются отстраненными от международных соревнований в большинстве видов спорта. Но в скором времени ситуация может измениться.
Попытка реабилитировать российский спорт
В январе этого года МОК положительно отреагировал на инициативу Олимпийского комитета Азии принимать спортсменов из обеих стран на своих континентальных турнирах в статусе нейтральных атлетов. Это решение организации вызвало громкий резонанс во всем мире.
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт предположил, что Украина бойкотирует Олимпиаду в Париже. В Польше и Великобритании готовят "международную коалицию" стран, объединяющихся против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года.
Решение Латвии
Жорзс Тикмерс отметил недопустимость привлечения спортсменов из россии и Беларуси к международным спортивным турнирам на фоне полномасштабной агрессии против Украины.
"Если бы Олимпиада проходила сейчас, а спортсмены из россии и Беларуси принимали бы в них участие, думаю, что сборная Латвии на них бы не отправилась. Мы надеемся, что война закончится, что Украина в ней победит, что возникнет новая ситуация и новые правила. Конечно, в этом случае латвийские спортсмены также смогут участвовать в таких соревнованиях", — объяснил Жорзс Тикмерс.
Латвия также советует своим национальным спортивным федерациям выходить на международный уровень с призывом не разрешать спортсменам из россии и Беларуси участвовать в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года.
Напомним, президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину не бойкотировать Олимпийские игры-2024.