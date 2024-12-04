Сергій Бубка: 61 рік легендарному легкоатлету, який встановив найбільше рекордів

Сергій Бубка. Фото: НОК України

У середу, 4 грудня 2024 року, свій 61-й день народження святкує легендарний український легкоатлет Сергій Бубка. Його ім'я назавжди вписане в історію світового спорту як одного з найвеличніших атлетів усіх часів.

Портал Новини.LIVE нагадає про велич цього спортсмена та функціонера у світовому спорті.

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Легенда у стрибках з жердиною

Сергій Бубка став символом української та світової легкої атлетики завдяки своїм неймовірним досягненням у стрибках з жердиною. Його спортивна кар'єра мала величезну кількість світових рекордів, які довго не могли побити та називали вічними.

Всього Бубка встановив 35 світових рекордів, 17 з яких у приміщенні та 18 на відкритому повітрі.

Молодий Сергій Бубка на початку кар'єри. Фото: champion.com.ua

Найвідоміший рекорд — 6,14 м, встановлений 31 липня 1994 року на відкритому повітрі в італійському місті Сестрієре, залишався неперевершеним протягом 26 років. Лише в 2020 році на етапі Діамантової ліги в Римі швед Арман Дюплантіс стрибнув на 6,15 м.

В приміщенні рекорд Бубки становив 6,15 м й він встановив його у 1993 році в Донецьку. Першим перевершив досягнення українця в 2014 році в тому ж Донецьку француз Рено Лавіллені. Це сталося на турнірі "Зірки з жердиною", які функціонер щорічно проводив у місті, яке стало рідним, й де йому поставили монумент.

Також зазначимо, що Бубка був олімпійським чемпіоном 1988 року в Сеулі, шестиразовим чемпіоном світу та чемпіоном Європи-1986 року.

Діяльність після спорту

Завершивши кар'єру, Сергій Бубка активно зайнявся розвитком легкої атлетики в Україні, а потім олімпійського руху. При цьому він багато займався бізнесом, інвестував. Найвідомішим його проектом був "Родовід Банк", де він був співвласником до націоналізації банку.

Бубка був віцепрезидентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics), очолював Національний олімпійський комітет України з 2005 по 2022 рік і сприяв розвитку спорту в Україні.

Сергій Бубка. Фото: НОК України

Бубка з 2000 року був членом Виконкому НОК, а в 2013-му році балотувався на посаду глави МОК, але програв вибори.

Бубка після 24 лютого 2022 року

Після початку повномасштабної війни репутація Бубки в Україні суттєво погіршилася.

Спершу функціонер не захотів на міжнародному рівні визнати НОК Росії та Білорусі винними у війні, а потім покинув Україну та оселився в Монте-Карло.

Через рішення майже повністю обмежити спілкування зі ЗМІ Бубка ніяк не відповідав на журналістські розслідування стосовно нього.

Найбільший розголос отримало розслідування щодо компанії його брата Василя, який залишився на окупованій території.

Фірма брата через тендери продавала паливо російським військовим та адміністраціям. В документах фірм Сергій Бубка значився пов’язаним з ними. Спортсмен у відповідь лише заявив про свою непричетність до цього бізнесу.

Нагадаємо, після розслідування щодо Бубки, його брата почали підозрювати в роботі на Росію.

Олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Магучіх заявила, що для українських спортсменів Бубки більше не існує.

Також Бубка відповів на всі звинувачення в роботі на Росію.