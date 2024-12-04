Сергей Бубка: 61 год легендарному легкоатлету, установившему больше всех рекордов

Сергей Бубка. Фото: НОК Украины

В среду, 4 декабря 2024 года, свой 61-й день рождения отмечает легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка. Его имя навсегда вписано в историю мирового спорта как одного из величайших атлетов всех времен.

Портал Новини.LIVE напомнит о величии этого спортсмена и функционера в мировом спорте.

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Легенда в прыжках с шестом

Сергей Бубка стал символом украинской и мировой легкой атлетики благодаря своим невероятным достижениям в прыжках с шестом.

Всего Бубка установил 35 мировых рекордов, 17 из которых в помещении и 18 на открытом воздухе.

Молодой Сергей Бубка в начале карьеры Фото: champion.com.ua

Самый известный рекорд — 6,14 м, установленный 31 июля 1994 года на открытом воздухе в итальянском городе Сестриере, оставался непревзойденным в течение 26 лет. Лишь в 2020 году на этапе Бриллиантовой лиги в Риме швед Арман Дюплантис прыгнул на 6,15 м.

В помещении рекорд Бубки составлял 6,15 м, и он установил его в 1993 году в Донецке. Первым превзошел достижение украинца в 2014 году в том же Донецке француз Рено Лавиллени. Это произошло на турнире "Звезды шеста", который функционер ежегодно проводил в городе, ставшем для него родным, и где ему установили памятник.

Также отметим, что Бубка был олимпийским чемпионом 1988 года в Сеуле, шестикратным чемпионом мира и чемпионом Европы 1986 года.

Деятельность после спорта

Завершив карьеру, Сергей Бубка активно занялся развитием легкой атлетики в Украине, а затем и олимпийского движения. При этом он занимался бизнесом и инвестировал. Самым известным его проектом был "Родовид Банк", где он был совладельцем до национализации банка.

Бубка был вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 по 2022 год и способствовал развитию спорта в стране.

Сергей Бубка. Фото: НОК Украины

Бубка с 2000 года был членом Исполкома НОК, а в 2013 году баллотировался на должность главы МОК, но проиграл выборы.

Бубка после 24 февраля 2022 года

После начала полномасштабной войны репутация Бубки в Украине значительно ухудшилась.

Сначала функционер не захотел на международном уровне признать НОК России и Беларуси виновными в войне, а затем покинул Украину и поселился в Монте-Карло.

Из-за решения почти полностью ограничить общение со СМИ, Бубка никак не отвечал на журналистские расследования в отношении его.

Наибольшую огласку получило расследование компании его брата Василия, который остался на оккупированной территории.

Фирма брата из-за тендеров продавала топливо российским военным и администрациям. В документах фирм Сергей Бубка числился связанным с ними. Спортсмен в ответ лишь заявил о своей непричастности к этому бизнесу.

Напомним, после расследования по Бубке, его брата начали подозревать в работе на Россию.

Олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих заявила, что для украинских спортсменов Бубки больше не существует.

Также Бубка ответил на все обвинения в работе в Россию.