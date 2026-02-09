Відомий футболіст опинився серед згаданих у справі Епштейна

Франк Рібері на полі. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Ім'я колишнього футболіста Франк Рібері згадується в так званих "файлах Епштейна", які були опубліковані на сайті Міністерство юстиції США.

Йдеться про документи, що містять заяви однієї з жертв, зроблені в рамках розслідувань, пов'язаних із діяльністю Джеффрі Епштейна, повідомляє портал Новини.LIVE.

В одному з фрагментів матеріалів заявниця стверджує, що Франк Рібері нібито проявляв агресію та намагався напасти на неї, після чого на місце прибули поліцейські. Також у документах описуються епізоди, де Рібері згадується разом із французьким юристом Сільвеном Корм'є, фігурантом інших кримінальних історій, які, за словами жертви, відбувалися на початку 2000-х років.

Контекст появи Рібері у файлах Епштейна

У низці витягів стверджується, що Корм'є нібито діяв на прохання футболіста, однак ці відомості наводяться винятково у формі свідчень заявниці і не супроводжуються судовими рішеннями. Опубліковані матеріали є частиною архівних документів, які не містять обвинувальних вироків щодо згаданих осіб.

Франк Рібері (ліворуч) проти Паоло Монтеро в матчі ветеранів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Файли Епштейна" об'єднують свідчення та матеріали, пов'язані зі злочинами Джеффрі Епштейна, якого визнали винним у сексуальній торгівлі неповнолітніми. Він був заарештований кілька разів і загинув 2019 року, а його смерть офіційно було визнано самогубством.

Франк Рібері на клубному рівні провів понад 600 офіційних матчів, забив близько 150 голів та віддав понад 200 результативних передач, найбільших успіхів домігшись у складі "Баварії", з якою виграв 9 чемпіонатів Німеччини, 6 Кубків Німеччини, Лігу чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Зі збірною Франції Рібері став віцечемпіоном світу 2006 року. В індивідуальному плані його найкращим сезоном вважається 2013 рік, коли він виграв Суперкубок Європи, був визнаний кращим гравцем УЄФА, посів третє місце в голосуванні за "Золотий м'яч".

