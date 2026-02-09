Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легендарний футболіст згадується у файлах Епштейна — хто це

Легендарний футболіст згадується у файлах Епштейна — хто це

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 19:33
Відомий футболіст опинився серед згаданих у справі Епштейна
Франк Рібері на полі. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Ім'я колишнього футболіста Франк Рібері згадується в так званих "файлах Епштейна", які були опубліковані на сайті Міністерство юстиції США.

Йдеться про документи, що містять заяви однієї з жертв, зроблені в рамках розслідувань, пов'язаних із діяльністю Джеффрі Епштейна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В одному з фрагментів матеріалів заявниця стверджує, що Франк Рібері нібито проявляв агресію та намагався напасти на неї, після чого на місце прибули поліцейські. Також у документах описуються епізоди, де Рібері згадується разом із французьким юристом Сільвеном Корм'є, фігурантом інших кримінальних історій, які, за словами жертви, відбувалися на початку 2000-х років.

Контекст появи Рібері у файлах Епштейна

У низці витягів стверджується, що Корм'є нібито діяв на прохання футболіста, однак ці відомості наводяться винятково у формі свідчень заявниці і не супроводжуються судовими рішеннями. Опубліковані матеріали є частиною архівних документів, які не містять обвинувальних вироків щодо згаданих осіб.

Франк Рибери
Франк Рібері (ліворуч) проти Паоло Монтеро в матчі ветеранів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Файли Епштейна" об'єднують свідчення та матеріали, пов'язані зі злочинами Джеффрі Епштейна, якого визнали винним у сексуальній торгівлі неповнолітніми. Він був заарештований кілька разів і загинув 2019 року, а його смерть офіційно було визнано самогубством.

Франк Рібері на клубному рівні провів понад 600 офіційних матчів, забив близько 150 голів та віддав понад 200 результативних передач, найбільших успіхів домігшись у складі "Баварії", з якою виграв 9 чемпіонатів Німеччини, 6 Кубків Німеччини, Лігу чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Зі збірною Франції Рібері став віцечемпіоном світу 2006 року. В індивідуальному плані його найкращим сезоном вважається 2013 рік, коли він виграв Суперкубок Європи, був визнаний кращим гравцем УЄФА, посів третє місце в голосуванні за "Золотий м'яч".

Нагадаємо, Суперкомп'ютер визначив майбутнього переможця чемпіонату Англії з футболу, і це не "Ліверпуль".

Український спортсмен Андрій Мандзій зумів встановити важливе досягнення на Зимових Олімпійських Іграх в Італії.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

скандал спорт футбол Франк Рібері Джеффрі Епштейн файли Епштейна
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації