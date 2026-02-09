Видео
Легендарный футболист упоминается в файлах Эпштейна — кто это

Легендарный футболист упоминается в файлах Эпштейна — кто это

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:33
Известный футболист оказался среди упомянутых в деле Эпштейна
Франк Рибери на поле. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Имя бывшего футболиста Франк Рибери упоминается в так называемых "файлах Эпштейна", которые были опубликованы на сайте Министерство юстиции США.

Речь идет о документах, содержащих заявления одной из жертв, сделанные в рамках расследований, связанных с деятельностью Джеффри Эпштейна, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В одном из фрагментов материалов заявительница утверждает, что Франк Рибери якобы проявлял агрессию и пытался напасть на нее, после чего на место прибыли полицейские. Также в документах описываются эпизоды, где Рибери упоминается вместе с французским юристом Сильвеном Кормье, фигурантом других уголовных историй, которые, по словам жертвы, происходили в начале 2000-х годов. 

Контекст появления Рибери в файлах Эпштейна

В ряде выдержек утверждается, что Кормье якобы действовал по просьбе футболиста, однако эти сведения приводятся исключительно в форме показаний заявительницы и не сопровождаются судебными решениями. Опубликованные материалы представляют собой часть архивных документов, которые не содержат обвинительных приговоров в отношении упомянутых лиц. 

Франк Рибери
Франк Рибери (слева) против Паоло Монтеро в матче ветеранов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Файлы Эпштейна" объединяют свидетельства и материалы, связанные с преступлениями Джеффри Эпштейна, которого признали виновным в сексуальной торговле несовершеннолетними. Он был арестован несколько раз и погиб в 2019 году, а его смерть официально была признана самоубийством. 

Франк Рибери на клубном уровне провел более 600 официальных матчей, забил около 150 голов и отдал свыше 200 результативных передач, наибольших успехов добившись в составе "Баварии", с которой выиграл 9 чемпионатов Германии, 6 Кубков Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Со сборной Франции Рибери стал вице-чемпионом мира 2006 года. В индивидуальном плане его лучшим сезоном считается 2013 год, когда он выиграл Суперкубок Европы, был признан лучшим игроком УЕФА, занял третье место в голосовании за "Золотой мяч".  

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
