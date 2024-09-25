В'єрі назвав кількість голів, які Довбик заб'є цього сезону

Крістіан В'єрі вдома. Фото: instagram.com/christianvieri/

Форвард збірної України Артем Довбик стає кумиром уболівальників італійської "Роми". Багато експертів вважають, що футболіст стане важливим гравцем у складі "вовків".

Колишній нападник збірної Італії Крістіан В'єрі пояснив, чому йому подобається Артем Довбик, повідомляє Tutto Mercato.

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Артем Довбик перейшов у "Рому" з "Жирони" як найрезультативніший футболіст чемпіонату Іспанії минулого сезону. Проте в Італії українець не міг забити у перших турах.

Перший гол Довбика приніс "Ромі" нічию, а потім Артем забив у другому матчі поспіль, а його команда здобула дебютну перемогу в сезоні. І нехай у "вовків" змінився тренер, в Італії не сумніваються, що українець досягне успіху в Серії А.

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що В'єрі сказав про Довбика

Колишній форвард збірної Італії "Бобо" В'єрі вважає українця сильним та наполегливим форвардом, який у кожному матчі робить кілька проривів до чужих воріт.

"Мені подобається такі гравці. Він руйнує взаємодії між лініями суперника. Потужний, технічний шульга, який заб'є цього сезону не менше 18 голів. Мене вражає гра українця, він багато дій виконує ідеально", — заявив В'єрі.

Свій наступний матч "Роми" зіграє у рамках Ліги Європи проти "Атлетіка" з Більбао у четвер, 26 вересня.

Нагадаємо, воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін уже взимку може змінити чемпіонат та підписати контракт з англійським грандом.

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