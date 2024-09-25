Вьери назвал количество голов, которые Довбик забьет в этом сезоне

Кристиан Вьери у себя дома. Фото: instagram.com/christianvieri/

Форвард сборной Украины Артем Довбик становится кумиром болельщиков итальянской "Ромы". Многие эксперты считают, что футболист станет важным игроком в составе "волков".

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери объяснил, почему ему нравится Артем Довбик, сообщает Tutto Mercato.

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Артем Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" в качестве самого результативного футболиста чемпионата Испании прошлого сезона. Однако в Италии украинец не мог забить в первых турах.

Первый гол Довбика принес "Роме" ничью, а затем Артем забил во втором матче подряд, а его команда одержала дебютную победу в сезоне. И пусть у "волков" сменился тренер, в Италии не сомневаются, что украинец добьется успеха в Серии А.

Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что Вьери сказал о Довбике

Бывший форвард сборной Италии "Бобо" Вьери считает украинца сильным и настойчивым форвардом, который в каждом матче совершает несколько прорывов к чужим воротам.

"Мне нравится такие игроки. Он разрушает взаимодействия между линиями соперника. Мощный, техничный левша, который забьет в этом сезоне не меньше 18 голов. Меня впечатляет игра украинца, он многие действия выполняет идеально", — заявил Вьери.

Свой следующий матч "Ромы" сыграет в рамках Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао в четверг, 26 сентября.

Напомним, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин уже зимой может сменить чемпионат и подписать контракт с английским грандом.

Болельщики итальянского клуба "Лацио" прибыли на матч с киевским "Динамо" в Гамбурге с ножами и молотками.