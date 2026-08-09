Левченко показала свою неймовірну фізичну форму: фото

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко потішила шанувальників новою світлиною. Попри вимушену паузу через травму, спортсменка перебуває на шляху до набуття хорошої форми.

Юлія активно готується до повернення на сектор, повідомив портал Новини.LIVE.

Левченко вразила фігурою

Левченко опублікувала нове фото, на якому продемонструвала підтягнуту та рельєфну фізичну форму.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

На початку літнього сезону українка отримала травму, через що була змушена пропустити частину стартів, зокрема й командний чемпіонат Європи. Наразі легкоатлетка продовжує відновлення та готується до повернення на змагання.

Юлія є однією з найуспішніших українських стрибунок у висоту останнього десятиліття. Найгучнішим досягненням у її кар'єрі стало срібло чемпіонату світу 2017 року в Лондоні. Також вона є срібною призеркою фіналу Діамантової ліги, багаторазовою чемпіонкою та призеркою міжнародних турнірів, переможницею молодіжних чемпіонатів Європи й світу та неодноразовою чемпіонкою України.

У різні роки Левченко стабільно входила до числа найсильніших стрибунок світу, а її особистий рекорд становить 2,02 метра.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про реакцію вболівальників на гру Михайла Мудрика у його другому поєдинку після повернення на футбольне поле.

Також Новини.LIVE повідомляв, скільки Марта Костюк заробила на турнірі в Торонто, де українка припинила боротьбу за титул.