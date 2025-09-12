Відео
Головна Спорт Лікар знайшов винного у травмі Миколенка

Лікар знайшов винного у травмі Миколенка

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 23:59
Український лікар різко звинуватив Евертон у травмі Віталія Миколенка
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Український лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко у вересні покинув розташування національної збірної. Пошкодження захисник отримав під час виступів за клуб.

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк різко розкритикував англійський "Евертон" за ситуацію з травмою Миколенка.

Читайте також:
Виталий Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Клуб винен в травмі Миколенка

За словами лікаря, клуб проігнорував медичні рекомендації, дозволивши гравцеві поїхати на виклик до збірної попри ушкодження.

Раніше головний тренер "Евертона" Девід Моєс заявив, що Миколенко сам наполіг на участі в іграх збірної, попри проблему зі здоров'ям.

Бабелюк вважає це неприпустимим збоку тренера та клубу, оскільки рішення мали приймати вони, а не Миколенко.

"Спихнути все на Миколенка — це, звичайно, дуже сильно. Замість того щоб обстежити гравця, дати чітку рекомендацію, зрозуміти, що начудили з занадто раннім підпусканням до гри — вони вирішили послухати гравця", — написав Бабелюк.

Лікар зазначив, що гравець завжди хоче грати і говоритиме, що готовий. Саме тому існують лікарі, фахівці з спортивної науки та фізичної підготовки, а також тренери, які мали його вберегти.

Нагадаємо, Ілля Забарний повторив непривітний крок Сергія Реброва щодо уболівальників збірної України.

Також дружина зірки "Барселони" Роберта Левандовського влаштувала вечірку з українкою.

футбол Евертон Віталій Миколенко українські легіонери (футбол) травма
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
