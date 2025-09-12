Украинский врач резко обвинил Эвертон в травме Виталия Миколенко

Врач нашел виновного в травме Миколенко
Украинский левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко в сентябре покинул расположение национальной сборной. Повреждение защитник получил во время выступлений за клуб.
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк резко раскритиковал английский "Эвертон" за ситуацию с травмой Миколенко.
Клуб виноват в травме Миколенко
По словам врача, клуб проигнорировал медицинские рекомендации, позволив игроку поехать на вызов в сборную несмотря на повреждение.
Ранее главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что Миколенко сам настоял на участии в играх сборной, несмотря на проблему со здоровьем.
Бабелюк считает это недопустимым со стороны тренера и клуба, поскольку решение должны были принимать они, а не Миколенко.
"Спихнуть все на Миколенко — это, конечно, очень сильно. Вместо того чтобы обследовать игрока, дать четкую рекомендацию, понять, что начудили со слишком ранним подпусканием к игре — они решили послушать игрока", — написал Бабелюк.
Врач отметил, что игрок всегда хочет играть и будет говорить, что готов. Именно поэтому существуют врачи, специалисты по спортивной науке и физической подготовке, а также тренеры, которые должны были его уберечь.
