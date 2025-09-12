Украинский врач резко обвинил Эвертон в травме Виталия Миколенко

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Украинский левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко в сентябре покинул расположение национальной сборной. Повреждение защитник получил во время выступлений за клуб.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк резко раскритиковал английский "Эвертон" за ситуацию с травмой Миколенко.

Клуб виноват в травме Миколенко

По словам врача, клуб проигнорировал медицинские рекомендации, позволив игроку поехать на вызов в сборную несмотря на повреждение.

Ранее главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что Миколенко сам настоял на участии в играх сборной, несмотря на проблему со здоровьем.

Бабелюк считает это недопустимым со стороны тренера и клуба, поскольку решение должны были принимать они, а не Миколенко.

"Спихнуть все на Миколенко — это, конечно, очень сильно. Вместо того чтобы обследовать игрока, дать четкую рекомендацию, понять, что начудили со слишком ранним подпусканием к игре — они решили послушать игрока", — написал Бабелюк.

Врач отметил, что игрок всегда хочет играть и будет говорить, что готов. Именно поэтому существуют врачи, специалисты по спортивной науке и физической подготовке, а также тренеры, которые должны были его уберечь.

