Ліверпуль переміг Евертон — як зіграв Міколенко

Команді Клоппа перемогу принесли голи Салаха та Гакпо

В неділю 13 лютого на "Енфілді" відбувся матч 23 туру АПЛ, в якому "Ліверпуль" обіграв "Евертон" з рахунком 2:0. Український захисник "ірисок" Віталій Міколенко відіграв на полі все ліверпульське дербі.

Подробиці протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

"Ліверпуль" - "Евертон" - 2:0

Голи: Салах, 36, Гакпо, 49

"Ліверпуль": Алісон, Александер-Арнолд, Матіп, Гомес, Робертсон, Байчетич (Кейта, 90), Хендерсон (Мілнер, 80), Фабіньо, Салах (Еліотт, 90), Гакпо (Фірміно, 80), Нуньєс (Жота, 69).

"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Тарковскі, Коуді, Миколенко, Гуйє, Дукуре, Онана (Девіс, 78), Макніл (Мопе, 78), Сіммс (Грей, 61), Івобі.

Попередження: Робертсон, 87 – Коуді, 67, Дукуре, 84, Пікфорд, 87.

Цей сезон не виходить в обох команд. "Ліверпуль" перебуває в середині таблиці, а "Евертон" серед аутсайдерів. До того ж "червоні" не могли перемогти до цього туру, а суперник несподівано переграв "Арсенал".

В цьому поєдинку підопічні Дайча теж могли забити першими. На 36 хвилині удар головою від Тарковські з дальнього кута воротарського, після подачі кутового з лівого флангу від Івобі, закінчився влучанням у стійку, з відскоку розпочалась гольова контратака "Лівера". Салах свій шанс використав.

За другого пропущеного голу простріл з флангу на Гакпо не зумів заблокувати Миколенко. Швидкі дії під час контрнаступу призвели до провалу на флангах оборони, і з прострілу від Александра-Арнольда з правого краю абсолютно вільний Гакпо перевів м’яч у сітку воріт на дальній стійці.

From back to front in a flash ⚡



A memorable first Reds goal for Cody Gakpo ❤️ pic.twitter.com/Qr81i8soE8 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

Український захисник отримав у своїй команді бал вище за середній. Відомий футбольний портал Whoscored поставив українцю за двобій оцінку 6,7. В "Евертоні" кращий бал, ніж у Миколенка, виявився лише в Івобі (7,1), Гуйє (6,9) та Тарковські (6,8).

"Ліверпуль" вперше виграв в останніх 5 матчах, набрав 32 очки і піднявся на 9-у позицію. "Евертон" знаходиться в зоні вильоту з 18 очками.

Мільярдер Ілон Маск може стати головним акціонером англійського клубу "Манчестер Юнайтед". Він є вболівальником "червоних дияволів".