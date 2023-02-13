Ілон Маск може придбати Манчестер Юнайтед

Нинішній рік може стати доленосним для "Манчестер Юнайтед"

Мільярдер Ілон Маск може стати головним акціонером англійського клубу "Манчестер Юнайтед". Він є вболівальником "червоних дияволів".

Родина Гейзерів збирається продати клуб, нагадує The Daily Mail.

51-річний Ілон Маск уважно слідкує за ситуацією з пошуком нових інвесторів для "Манчестер Юнайтед". За інформацією журналістів, генеральний директор компанії SpaceX чекає вдалий момент для того, щоб придбати клуб.

Тактика мільярдера

Маск, який посідає друге місце у списку найбагатших людей світу за версією Forbes, спокійно спостерігає за невдалими спробами сім'ї Глейзерів знайти покупців у Саудівській Аравії. Мільярдер чекає, коли відчай власників "Юнайтед" досягне крайньої точки, після чого зробить свою пропозицію.

Нещодавно Ілон Маск написав у соціальній мережі про те, що готується до купівлі "червоних дияволів", але пізніше назвав це жартом. За останніми підрахунками, його статки оцінювалися в 157 мільярдів фунтів стерлінгів. Він легко може дозволити собі придбання нового активу. Для порівняння: у Twitter у "Юнайтед" 34,9 мільйона передплатників. У Ілона Маска — 128,9 мільйона фоловерів.

Нинішні власники клубу оцінюють клуб у шість мільярдів фунтів стерлінгів, проте можуть погодитись знизити ціну на півтора мільярда. Також від нового власника "МЮ" буде потрібно додаткові два мільярди фунтів стерлінгів на реконструкцію "Олд Траффорд" або будівництво нового стадіону.

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