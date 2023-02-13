Илон Маск может приобрести Манчестер Юнайтед

Нынешний год может стать судьбоносным для "Манчестер Юнайтед"

Миллиардер Илон Маск может стать главным акционером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Он является болельщиком "красных дьяволов".

Семья Гейзеров собирается продать клуб, напоминает The Daily Mail.

51-летний Илон Маск внимательно следит за ситуацией с поиском новых инвесторов для "Манчестер Юнайтед". Согласно информации журналистов, генеральный директор компании SpaceX ждет удачный момент для того, чтобы приобрести клуб.

Тактика миллиардера

Маск, который занимает второе место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, спокойно наблюдает за неудачными попытками семьи Глейзеров найти покупателей в Саудовской Аравии. Миллиардер ждет, когда отчаяние владельцев "Юнайтед" достигнет крайней точки, после чего сделает свое предложение.

Не так давно Илон Маск написал в социальной сети о том, что готовится к покупке "красных дьяволов", но позже назвал это шуткой. По последним подсчетам, его состояние оценивалось в 157 миллиардов фунтов стерлингов. Он легко может позволить себе приобретение нового актива. Для сравнения: в Twitter у "Юнайтед" 34,9 миллиона подписчиков. У Илона Маска — 128,9 миллиона фолловеров.

Нынешние владельцы клуба оценивают клуб в шесть миллиардов фунтов стерлингов, однако могут согласиться снизить цену на полтора миллиарда. Также от нового владельца "МЮ" потребуется дополнительные два миллиарда фунтов стерлингов на реконструкцию "Олд Траффорд" или строительство нового стадиона.

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