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Стивен Джеррард нашел новый клуб: где легенда "Ливерпуля" продолжит карьеру

13 февраля 2023 11:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Стивен Джеррард может возглавить Лидс Юнайтед
"Павлины" ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард готов возглавить клуб Премьер-лиги "Лидс Юнайтед". 

Он является основным кандидатом на эту должность, сообщает Daily Record.

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42-летний Стивен Джеррард недолго останется без работы после увольнения из "Астон Виллы". Руководство "Лидс Юнайтед" ведет переговоры с экс-футболистом "Ливерпуля" о должности главного тренера команды. Не так давно команда потеряла наставника после того, как американец Джесси Марш был отправлен в отставку. 

Поиски "Лидс Юнайтед"

Соперником Стивена Джеррарда в борьбе за должность главного тренера "Лидс Юнайтед" является наставник испанского "Райо Вальекано" Андони Ираола. Аргентинцы Маурисио Почеттино и Марсело Гальярдо отказались от этой работы.

Стивен Джеррард

Стивен Джеррард начал сезон 2022/2023 в качестве главного тренера "Астон Виллы". Он покинул клуб в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда бирмингемцы сыграли 40 поединков, в которых одержали 13 побед при 19 поражениях. Восемь матчей закончились вничью. До "Астон Виллы" Стивен Джеррард тренировал шотландский "Рейнджерс". 

По итогам 23 туров "Лидс Юнайтед" оказался на 16-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. В следующем туре, 18 февраля, команды сыграет на выезде с "Эвертоном". 

Напомним, Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец. 

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко летом может сменить клуб. Им интересуются команды из английской Премьер-лиги. 

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал комментатором, который назвал игрока россиянином.  

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