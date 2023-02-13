Стивен Джеррард может возглавить Лидс Юнайтед

"Павлины" ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард готов возглавить клуб Премьер-лиги "Лидс Юнайтед".

Он является основным кандидатом на эту должность, сообщает Daily Record.

42-летний Стивен Джеррард недолго останется без работы после увольнения из "Астон Виллы". Руководство "Лидс Юнайтед" ведет переговоры с экс-футболистом "Ливерпуля" о должности главного тренера команды. Не так давно команда потеряла наставника после того, как американец Джесси Марш был отправлен в отставку.

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Соперником Стивена Джеррарда в борьбе за должность главного тренера "Лидс Юнайтед" является наставник испанского "Райо Вальекано" Андони Ираола. Аргентинцы Маурисио Почеттино и Марсело Гальярдо отказались от этой работы.

Стивен Джеррард начал сезон 2022/2023 в качестве главного тренера "Астон Виллы". Он покинул клуб в октябре 2022 года. Под руководством Джеррарда бирмингемцы сыграли 40 поединков, в которых одержали 13 побед при 19 поражениях. Восемь матчей закончились вничью. До "Астон Виллы" Стивен Джеррард тренировал шотландский "Рейнджерс".

По итогам 23 туров "Лидс Юнайтед" оказался на 16-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. В следующем туре, 18 февраля, команды сыграет на выезде с "Эвертоном".

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