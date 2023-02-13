Стівен Джеррард може очолити Лідс Юнайтед

"Павлини" борються за право залишитися в елітному дивізіоні

Колишній півзахисник збірної Англії Стівен Джеррард готовий очолити клуб Прем'єр-ліги "Лідс Юнайтед".

Він є основним кандидатом на цю посаду, повідомляє Daily Record.

42-річний Стівен Джеррард недовго залишиться без роботи після звільнення з "Астон Вілли". Керівництво "Лідс Юнайтед" веде переговори з ексфутболістом "Ліверпуля" щодо посади головного тренера команди. Нещодавно команда втратила наставника після того, як американця Джессі Марша відправили у відставку.

Пошуки "Лідс Юнайтед"

Суперником Стівена Джеррарда у боротьбі за посаду головного тренера "Лідс Юнайтед" є наставник іспанського "Райо Вальєкано" Андоні Іраола. Аргентинці Маурісіо Почеттіно та Марсело Гальярдо відмовилися від цієї роботи.

Стівен Джеррард розпочав сезон 2022/2023 як головний тренер "Астон Вілли". Він залишив клуб у жовтні 2022 року. Під керівництвом Джеррарда бірмінгемці зіграли 40 поєдинків, у яких здобули 13 перемог за 19 поразок. Вісім матчів закінчилися внічию. До "Астон Вілли" Стівен Джеррард тренував шотландський "Рейнджерс".

За підсумками 23 турів "Лідс Юнайтед" опинився на 16-му місці у турнірній таблиці. Відрив від зони вильоту становить лише одне очко. У наступному турі, 18 лютого, команди зіграє на виїзді із "Евертоном".

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