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"Ливерпуль" победил "Эвертон": как сыграл Миколенко

14 февраля 2023 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ливерпуль победил Эвертон - как сыграл Миколенко
Команде Клоппа победу принесли голы Салаха и Гакпо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В воскресенье 13 февраля на "Энфилде" состоялся матч 23 тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" со счетом 2:0. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл на поле все ливерпульское дерби.

Подробности противостояния в материале Новини.LIVE .

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"Ливерпуль" - "Эвертон" - 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Кейта, 90), Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Салах (Элиотт, 90), Гакпо (Фирмино, 80), Нуньес 69).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Онана (Дэвис, 78), Макнил (Мопе, 78), Симмс (Грей, 61), Ивоби.

Предупреждения: Робертсон, 87 – Коуди, 67, Дукур, 84, Пикфорд, 87.

Этот сезон не выходит у обеих команд. "Ливерпуль" находится внутри таблицы, а "Эвертон" среди аутсайдеров. К тому же "красные" не могли победить в этот тур, а соперник неожиданно переиграл "Арсенал".

В этом поединке подопечные Дайча тоже могли забить первыми. На 36 минуте удар головой от Тарковски с дальнего уголка вратаря, после подачи углового с левого фланга от Ивоби, закончился попаданием в стойку, с отскока началась голевая контратака "Ливера". Салах свой шанс использовал.

При втором пропущенном голе прострел с фланга на Гакпо не сумел заблокировать Миколенко. Быстрые действия при контрнаступлении привели к провалу на флангах обороны, и по прострелу от Александра-Арнольда с правого края совершенно свободный Гакпо перевел мяч в сетку ворот на дальней стойке.

Украинский защитник получил в своей команде балл выше среднего. Известный футбольный портал Whoscored поставил украинцу за поединок отметку 6,7. В "Эвертоне" лучший балл, чем у Николенко, оказался только у Ивоби (7,1), Гуйе (6,9) и Тарковски (6,8).

"Ливерпуль" впервые выиграл в последних 5 матчах, набрал 32 очка и поднялся на 9-ю позицию. "Эвертон" находится в зоне вылета с 18 очками.

Миллиардер Илон Маск может стать главным акционером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Он является болельщиком "красных дьяволов".

 

 

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